Modna dizajnerka Ines Janković: Mali saveti kako biti dosadan, ali zdrav čovek

Premda živi sama od devetnaeste godine, modna dizajnerka Ines Janković (34) počela je da uživa u spremanju hrane onog trenutka kad je morala da promeni loše navike u ishrani. Zbog zdravstvenih tegoba s varenjem bila je prinuđena da počne da bira namirnice i kuva bez brašna, kvasca i sličnih dodataka

Kad modni snovi postanu stvarnost: Dalibor Urošević, dečko od milion dolara

– Naučila sam da spremam jela iz “zdravih kuvara”. Dan počinjem limunadom sa đumbirom, nakon čega ide doručak, pa kafa, dok se veče uglavnom završava ribom ili potažem uz salatu. Možda moj jelovnik deluje krajnje neinteresantno, ali došao je kao posledica činjenice da sam se trideset godina makar dva puta nedeljno hranila hamburgerima iz poznatog lanca brze hrane, uživala u tonama majoneza i kilogramima testa. Znate kako kažu, sve se to vrati u nekom momentu i onda postanete dosadni čovek koji uvek vodi računa šta jede. Uglavnom pripremam ribu ili vegetarijanska jela. Ne volim da kombinujem previše namirnica. Gledam da mi obroci budu što jednostavniji, ali zato veliku pažnju posvećujem začinima – rekla je Ines za “Gloriju”.

Nije od onih što kada rade ne stižu ni da jedu, a vitku figuru održava redovnim treninzima

Tamara Paunović: Nikome ne preporučujem da se zarad karijere odrekne zdravlja

– Uvek nađem vremena za obrok i čašu vina, to me relaksira. Neke kulinarstvo inspiriše, ali mene ne. Međutim, kuvanje me opušta, isto kao i isprobavanje jela u različitim restoranima. Ne postoji lepši doživljaj za mene od večere s prijateljima ili partnerom. To me regeneriše više od bilo kog spa tretmana. Volim da imam makar pola sata dnevno za sebe. Tada saberem misli, opustim se na trenutak i onda okrepljena krećem dalje. Smatram da je od izuzetne važnosti da čovek minimum petnaest-dvadeset minuta u toku dana posveti sebi. Vežbam u teretani tri puta nedeljno. Radim po posebnom programu uz koji, naravno, ide i zdrava ishrana, sa pokojim danom gde dam sebi malo oduška, ali o tome ne obaveštavam trenera – iskrena je dizajnerka.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Modna dizajnerka Ines Janković: Mali saveti kako biti dosadan, ali zdrav čovek