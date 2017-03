Glumica Milica Milša (48) smatra da je lepa žena ona koja je prirodna i svoja, kozmetičke proizvode pravi sama, a voli da od supruga Žarka ukrade nekoliko kapi njegovog parfema

-Lepota je potpuno nebitna kategorija. Površna i precenjena. Ako mi je nešto u životu pomoglo, bila je to ljubaznost, a ne lepota. Kad te nekad neko svrsta u kategoriju “lepih”, mada je to vrlo subjektivno, onda te na neki način to obavezuje i opterećuje. A ja ne volim ni jedno, ni drugo. Prava spoljašnja lepota je jedino ona koja proizilazi iz unutrašnje lepote. Sve ostalo je samo maska bez sadržaja.

Milica Miša pristaje na drastične promene izgleda samo kada je to za potrebe uloga.

-Nisam nikada u životu imala velike transformacije što se izgleda tiče, ako izuzmemo one u pozorištu, na filmu i televiziji zbog posla. Privatno, velike duhovne promene uvek prate i fizičke, u pozitivnom smislu, dok je obrnuto sasvim nemoguće.

Milica je pronašla zanimljiv način da drži supriga uvek uz sebe..

-Kada moj suprug Žarko nije kod kuće, ukradem malo njegovog parfema. Tako imam osećaj da je uz mene. A što se njega tiče, nisam primetila da mi nedostaje bilo šta od kozmetike.

Trudi se da izbegne šminku kad kod je u mogućnosti, a ako baš mora da se našminka odlučuje se za diskretan mejkap.

-Kad god mogu, ne šminkam se. Ako baš moram da stavim šminku, odlučujem se za diskretnu. U principu volim da istaknem oči, ali u poslednje vreme sam shvatila da ako stavite malo crvenog karmina, ništa drugo od mejkapa vam nije potrebno.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Milica Milša: Ako mi je nešto u životu pomoglo, bila je to ljubaznost, a ne lepota