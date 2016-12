Maske su trenutno najveći beauty trend (ako ne verujete nama, poverovaćete Madoni!)

Ako kraljicu popa pratite na Instagramu, možda ste primetili post u kome predstavlja masku za lice na bazi gline, iz kolekcije MDNA Skin, ali i najavljuje da će ova kozmetika uskoro moći da se kupi i u SAD. O čemu se zapravo radi?

Piše: Jasmina Ubiparip

A video posted by Madonna (@madonna) on Dec 24, 2016 at 4:32pm PST

U saradnji sa japanskom kućom MTG, Madona je u februaru 2014. godine osnovala brend luksuzne kozmetike za negu kože – MDNA Skin, specijalno za tržište Japana, a dve godine kasnije i Hong Koga. Kolekcija se sastoji od proizvoda za čišćenje lica, ružine vodice, maske za oči, seruma za područje oko očiju, maske za lice i masažera, a koliko se Madona ozbiljno upustila u ovaj kozmetički poduhvat najbolje govori činjenica da voda koja se koristi u proizvodima potiče iz italijanskog gradića Montekatini, a neki od preparata uključuju i vulkanski pepeo, iz istog područja.

Na instagram videu koji je Madona objavila na svom profilu možete videti kako se maska jednostavno skida pomoću magnata. “No muss, no fuss”, kako je napisala zvezda.

A photo posted by MDNA SKIN JP (@mdnaskin_jp) on Feb 4, 2016 at 4:39pm PST

Zapravo, buzz oko Madonine kozmetike nastao je zahvaljujući jednoj jedinoj njenoj rečenici na instagramu: “Coming to America soon!”. Za sada je to jedina infomacija o širenju brenda na Zapadno tržište, pa kada će se, i da li će se uopšte, ovi luksuzni proizvodi pojaviti i kod nas, trenutno ne znamo. Ali, ono što za sada znamo, dovoljno je da nam golica radoznalost, a to je da je dizajn ambalaže kozmetike MDNA Skin besprekorno je elegantan, da su proizvodi prilično skupi (barem za naše pojmove, npr. maska na bazi gline košta 166 američkih dolara), ali i da će nam, ako to poželimo, biti mnogo jednostavnije da ih poručimo onlajn kada se nađu na američkom tržištu.

Dakle, ko kaže da je beauty biznis rezervisan samo za mlađe zvezde, poput Kajli Džener? Madoni godine nikada nisu bile prepreka, zar ne?

Rebel Heart je aktuelni Madonin album.

