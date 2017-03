Maja Nikolić, reporterka televizije N1, otkriva kako treba da izgledaju novinari informativnog programa

Navikli smo da u beauty rubrikama viđamo TV lica, koja pre svakog susreta s kamerom prolaze kroz šminkernicu. Ovog puta saznaćemo kako se šminka i kakve su beauty navike Maje Nikolić, novinarke televizije N1, koja se uglavnom u program uključuje “sa terena”.

Razgovarala: Brankica Treskavica

■ Koliko ste našminkani kad krećete na posao?

Identično sam našminkana kad idem u prodavnicu, na posao, u večernji izlazak (što retko činim, jer ne stižem). Uvek su tu tečni puder i korektor, koji kad ga ja nanosim ne daje ni približne rezltate kao kad to čine šminkeri na televiziji. Od njihovog umeća zavisi kako ćete izgledati na ekranu, ali i od svetla. O njemu, na terenu, brinu snimatelji. Senku ne koristim, baš kao ni karmin, ali su crni kreon, maskara i rumenilo obavezni. Neposredno pred uključenje u program stavim puder u kamenu, jer lice koje gledalac vidi na ekranu ne bi trebalo da “sija”. Osim toga, uvek imam u vidu da je jaka šminka neprimerena za informativni program.

■ Postoje li još neka pisana ili nepisana pravila kako treba da izgleda novinar koji se pojavljuje u vestima?

U izbornoj noći svi izveštači moraju da budu profesionalno našminkani, da imaju posebno sređene frizure, pažljivo se bira garderoba… Podrazumeva se da se ne slikamo u majicama na bretele, pa zato uvek u tašni imam sako. Bez njega ne idem u Skupštinu ili Vladu.

■ Na sajtu televizije N1, u delu gde se predstavljate, piše da je najteži trenutak u vašoj karijeri bio kada ste skratili kosu 20 santimetara. Šala?

Jedan kolega mi je rekao “ispravi to, neumesno je”. Rekoh da sam pokušala da budem duhovita, ali da me pogodilo – pogodilo me. Kosu, koja je dugo bila do struka, skratila sam jer sam imala utisak da odvlači pažnju sa onoga o čemu govorim. Jednostavno, moje kovrdže nisu za informativu, ali tvrdim da je lakše održavati onako dugu kosu nego ove dužine. Ako se ograničimo na izgled, najsrećnija sam kad mi je kosa sređena onako kako želim, a to podrazumeva blage talase.

■ Kako stičete kondiciju?

Kad kažete da izveštavate iz Skupštine, čini se da je to gospodski posao, ali ima tu mnogo pravog trčanja, jer ne možete da se parkirate pred ulazom, na leđima često nosim veliki ranac neophodan za uživo uključenje, dok sam već gotovo srasla sa stativom 🙂

Pročitajte i…Jelena Tomašević: Kad posle deset sati snimanja skinem šminku, koža mi se “probudi”

Zapratite nas na Viberu! Učestvujte u kreativnim razgovorima i prvi čitajte najinteresantnije vesti sa portala “Lepota i zdravlje” >>> http://www.viber.com/lepotaizdravlje

Ostatak teksta pročitajte ovde: Maja Nikolić, reporterka televizije N1, otkriva kako treba da izgledaju novinari informativnog programa