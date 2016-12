Lena Kovačević nam je otkrila beauty tajne zbog koji tako blista

Mada je je uvek našminkana vrlo diskretno, jer kaže da voli “prirodan, ali sređen make up”, vidi se da Lena Kovačević odlično barata senkama, maskarama i ostalim “bojicama”. Kad se tome doda da veliku pažnju poklanja nezi lica, jasno je da od nje mnogo toga može da se nauči. Budući da se ovih dana sve vrti oko Nove godine nismo mogle da zaobiđemo svečanu šminku, a i zašto bismo kad nije doček jedini važan događaj tokom godine…





Da li se tvoja novogodišnja šminka bitno razlikuje od “standardne večernje”?

Druga polovina decembra je prošla u znaku koncerata, a nastupaću i 1. januara. Novogodišnju noć ću provesti “na odmoru”, sa prijateljima i porodicom, pa neće biti potrebe da se šminkam kao prethodnog dana, kada ću biti pred publikom. Veliki sam ljubitelj BB krema, koje hidriraju i toniraju kožu. Zatim, “smokey eye” i bezbojni sjaj, pink rumenilo u kremu i 2017. može da počne.

Od šminke se, u novogodišnjoj noći, traži da izdrži do jutra, a nema šminkera koji neće naglasiti da to u najvećoj meri zavisi od podloge. Koje proizvode koristiš?

Volim Clarins podlugu, ali i Seforine. Od “jačih” pudera izdvajam Clarins Everlasting Foundation, a odličan je i Healthy Mix, brenda Bourjois, koji upotrebljavaju mnogi šminkeri. Tu su Max Factor puderi, a već godinama koristim MAC fixator.

Da li imaš običaj da prijateljicama poklanjaš šminku?

To su moji omiljeni pokloni. Volim da čujem šta “žene vole”, posebno one meni drage, i da im to poklonim. Odličan izbor su i vaučeri za kozmetku, ali s obzirom na moju fanatičnost, kad je kozmetika u pitanju, i neskromno verovanje da znam “šta im treba” i “šta im dobro stoji” – poklone biram sama. Uvek bih preporučila ARTDECO olovke za usta i senke, krem rumenila zanimljivih nijansi, Guerlain sjajeve za usta KISS KISS ili Inglot mat karmine.

Kad imaš malo vremena, a očekuje te neki važan događaj, šta uradiš da bi ti koža zablistala?

Kod kuće imam veliki broj maski i pilinga za lice, koji dobro dođu upravo u takvimprilikama. To su maske na bazi vitamina E Body Shop, Clarins Moisture Mask, Clarins Beauty Flash Balm, APIVITA Radiance Face Mask, Lancome Pure Empriente Masque, kao i pilinzi, a omiljen mi je Bobi Brown Buffing Grains for Face ili Korres).

Koje kreme i serume koristiš tokom zime?

Veliki sam ljubitelj Monoderma ampula na bazi A, C i E vitamina. Tokom leta sam koristila E vitamin ampule, a sada sa vitaminom C. Prezadovoljna sam rezultatima. Prija mi i odlični Mesolift Lierac serum. Probala sam nekoliko NUXE krema, koje su me oduševile. Verujem u francusku farmaceutsku kozmetiku, čiji proizvodi nisu samo efikasni, već i fenomenalno mirišu. Trenutno koristim toliko hvaljeni (s pravom) – Nuxellence®Detox .

