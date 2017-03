Krastavac za zdravlje i lepotu

Krastavac nije samo ukusno povrće, on je pravi koktel vode, vitamina i minerala. Sadrži vitamin C i one iz B grupe, folnu kiselinu, kalcijum, gvožđe, magnezijum, fosfor, kalijum, selen, mangan i cink. Nema nimalo masnoća, kao ni soli. Izvanredan je diuretik jer poseduje visok procent vlakana. Odlična je namirnica za one koji žele da izgube koji kilogram jer ima malo kalorija, ali i za one koji hoće instant da se osveže, pošto daje više energije nego, recimo, kafa. Krastavac je prirodni eliksir koji treba da grickamo kad se osećamo umorno. Žene ga od davnina koriste da hidriraju kožu lica, i zato ga kozmetičke kuće stavljaju u kreme, dezodoranse, maske. Mnogi su se uverili u njegovu isceliteljsku moć nakon pijanstva, pa ako pojedete jedan čim dođete iz provoda, zahvaljujući elektrolitima koje unesete ujutru nećete biti mamurni.

Manekenska tajna

Bogat silicijumom, krastavac je odličan kod lečenja akni i problema sa kožom, a otkad su manekenke otkrile kako ga svakodnevno konzumiraju, napitak od ovog povrća i vode postao je planetarno popularan. U dve litre vode stavite iseckan krastavac sa korom, pa ostavite da odstoji nekoliko sati ili tokom noći. Konzumiranje ovog napitka snižava krvni pritisak, zahvaljujući antioksidansima poboljšava funkcije mozga, umanjuje stres i sprečava nastanak bolesti koje dolaze s godinama. Takođe, jača kosti jer poseduje vitamin K, štiti i neguje kožu i kao jedan od najjačih detoks napitaka izbacuje otrove iz organizma.

