Kejt Hadson: Vredi ulagati u negu svog lica i tela

Holivudska diva vrlo dobro zna koliko je teško u prebukiranom rasporedu naći vreme za vežbanja, i zato je odlučila da pomogne ženama i za “Hello!” otkrije kako ona pronalazi vreme i motivaciju da održi telo u besprekornoj formi.



-Volim da kombinujem vežbe, to mi zadržava interesovanje, a kako sam devojka prirode tako da me trening napolju čini 100 % motivisanom. Smatram da je jako važno pozitivno razmišljanje, jer je to već pola posla u putu ka istrajnosti.

Ipak, Kejt Hadson smatra da je najvažnije da osluškujemo svoje telo..

-Ne zamaram se specifičnim dijetama. Smatram da je jako važno nahraniti dušu. Najvažnije ja kako se osećate od određene hrane. Kao i svi, imam i dobre i loše dane, ali ipak najvažnije je hraniti se zdravo.

Ona ima i savet za ljude koji nameravaju da počnu sa vežbanjem

-Pronađite ono što volite, bilo da je to joga, ples ili šetnja u prirodi. Ako ne volite da vežbate sami, pronađite društvo. Uživanje u onom što radite, je pola urađenog posla. Imajte razumevanje za sebe. Nikada nije lako napraviti promenu i zato će biti dana kada vam se jednostavno neće vežbati. Samo je važno da se trudite.

S obzirom na činjenicu da je jako zauzeta zanimljivo je kako ona nalazi vreme za fizičke aktivnosti

-Imam dosta obaveza oko sinova, pa i to smatram nekom vrstom treninga. Takođe, on- line vežbe su jako zahvalne za ljude koji imaju puno obaveza.

Na lepom i negovanom tenu glumica mnogo radi..

-Hidratacija je od presudnog značaja. Važno je piti dosta vode, јер često nam se dešava da mislimo da smo gladni, a zapravo smo žedni. Takođe, smatram da je jako važno koristiti odgovarajuće kozmetičke proizvode. U to vredi uložiti.

