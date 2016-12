Kako nam je Vesna Dedić objasnila tajnu svoje lepote

Koliko god ljudi iz estetskih centara želeli da nam približe tretmane koje rade, bilo da je reč o novostima, bilo o onima koji su odavno postali deo “beauty rutine”, većina nas voli da čuje ustiske “iz prve ruke”. Upravo zato smo odlučili da isprobamo što više tretmana, ali i da nam o njima govore žene, koje na njih redovno idu.

Danas nam o svom iksustvu sa mezoterapijom u estetskom centru “Skinmedic” govori Vesna Dedić. Budući da Vesna ne krije godine, svi znamo da izgleda znatno mlađe, tako da treba pažljivo pročitati njenu priču.





Decenijama sam izložena surovom “oku” kamere i nekad blagonaklonom, a nekad surovom pogledu gledalaca. Redovna snimanja, reflektori, “teška” scenska šminka, sati i sati sedenja dok pišem romane, buđenje u šest ujutro, najkreće rečeno – obaveze koje ima svaka majka, domaćica i zaposlena žena, uz godine koje neminovno lete, ozbiljni su neprijatelji željenog izgleda. Ne spadam u žene koje hoće da izgledaju mlađe od svojih kćerki, ali ne bih baš ni da gravitacija utiče na moje samopouzdanje. U “Skinmedic” sam otišla zato što su mi ih preporučili oni kojima verujem, a već pri prvom susretu doktorki Nevenki Dokmanović sam rekla da sam svesna da imam (u tom momentu) 42 godine, da želim da sačuvam svežinu kože, mladalački ten, ali da ne dolazi u obzir ništa što bi promenilo moj izraz lica.

Probala sam brojne tretmane, a jedan od najomiljenijih mi je mezoterapija lica i tela. Uz nju ne samo da izgledam vitkije i mlađe, već i moja koža tako funkcioniše.

Sigurna sam da znate da mezoterapija podrazumeva unošenje koktela vitamina, aminokiselina i minerala pod kužu, pa zato o tome neću ni da pišem. Međutim, reći ću vam da kad vidim da su mi podočnjaci “crni”, a koža umorna – pozovem doktorku Nevenku i – kukam. Prestanem kad posle petnaestak minuta provedenih u njenoj ordinaciji (ne računajujći razgovor) dan nastavim bez tragova godina i višemesečnog pisanja noću. Uzgred, naglasiću da je jedan od važnih uslova bio – tretman mora da ne boli. Zaista, to bockanje je takvo da o bolu nema ni govora, a divno je i što mi se nikada nije desilo da imam podlive ili bilo koje druge tragove, zbog kojih ne bih mogla da odem na posao. Kad posle mezoterapije dođem kući, kćerka mi obično kaže: “Jao, mama, kako blistaš, a i divno si raspoložena”.





Dok pišem roman sedim i po dvadeset sati dnevno, a to neminovno dovodi do sakupljanja vode i celulita. Zahvaljujući doktorki Nevenki taj period prebrodim bez bilo kakvih posledica. Ne znam da li više volim koktele, koji smanjuju oticanje nogu ili one koji licu vraćaju tonus i svežinu. Prijateljicama savetujem da dođu kod nje, jer uz veliku stručnost ima i sposobnost da proceni šta svakoj ženi treba, uzimajući u obzir njene godine, posao kojim se bavi i, što je podjednako bitno, trenutno stanje duše. Pre no što krenu na tretman kažem im “nemojte da odete sa listom zahteva i predloga, već doktorki recite koja vam je osnovna ideja i poslušajte njen savet”.

