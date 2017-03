Kako izbrisati tragove umora

Sinoć vam je izgledalo pametno da posle bioskopa odete na piće sa prijateljicom, pa da kasnije kod kuće još malo utvrđujete gradivo poznavanja lika i dela Bridžet Džouns, a onda po sistemu “nek ide život!” pozovete dečka da svrati u sitne sate. Kad ujutru zazvoni alarm, ne možete oči da otvorite i do beskraja stiskate snuz na telefonu iako znate da ćete u jednom trenutku ipak morati da ustanete iz kreveta. Nakon noći bez sna, šta god da je bio razlog tome, najbolje bi bilo da ostanete kod kuće, ali to je najčešće nemoguće, jer, naravno, morate otići na posao i u toku dana zadržati optimalni nivo radne enregije. U toj misiji će vam zasigurno pomoći stari saveznici – pet kafa, isto toliko litara vode i malo manje energetskih pića, ali kako da lice dovedete u red i eliminišete podočnjake do poda, upale obraze i kožu bez sjaja? Samo poslušajte savete iskusnih šminkera i manekenki ili primenite stare bakine recepte. Ne postoji naduvenost koju ne mogu da otklone tupferi od kamilice ili zaleđene kašičice koje treba držati deset minuta na kapcima.

Ujutru je jako važno da se istuširate vodom malo niže temperature od one na koju ste navikli – ništa ne razbuđuje bolje nego hladan tuš. Potom stavite masku za podočnjake i dok ona deluje u telo utrljajte mleko sa nekom citrusnom aromom koja okrepljuje čula. Nakon što isperete masku hidrirajte kožu lica jer joj je to najpotrebnije posle noći bez sna, pa stavite podlogu. Puder nanesite sa mrvicom hajlajtera kako biste delovali svežije. Najbolji saveznik u jutarnjim časovima je korektor, ali ne preterujte s njim da ne biste istakli sitne bore oko očiju, utapkajte ga samo na tamniji deo kože – od unutrašnjeg ugla do sredine oka. On treba da bude za nijansu svetliji od boje vašeg tena.

Prilikom šminkanja ne bi trebalo da naglašavate oči. Ukoliko su crvene, kapnite malo veštačkih suza i na kapke stavite roze rumenilo ili ružičastu senku. To je trik koji praktikuju manekenke jer momentalno uklanja umor sa celog lica. Takođe, one na donje kapke nanose beli ili krejon u boji kože što čini da oči deluju veće i odmornije. Ajlajner zaboravite, ali zato nanesite nekoliko slojeva maskare. Umesto na oči, ovog puta akcenat stavite na obrve i potamnite ih malo više nego inače.

Na umornoj koži prejaka šminka sa suvom teksturom izgleda neprirodno. Zato ne stavljajte tri sloja pudera nego jedan tanji, ali se zato pozabavite nanošenjem rumenila. Čuda će učiniti ono u roze ili boji kajsije. Poigrajte se i sa bronzerom, malo preplanulog tena ne može da škodi. Izbegavajte tamne karmine, dovoljno je da stavite balzam i preko njega nežni sjaj za usne. A ako vam je, uprkos umoru, stalo do toga da izgledate zavodljivo, ruž svetlocrvene boje biće pun pogodak.

Jasno je da sinoć niste imale vremena da operete kosu, pa ako ne pomaže vezivanje punđe, pletenice ili konjskog repa, naprskajte šampon za suvo pranje ili natapkajte talk na teme glave. Ukoliko joj je naškodio duvanski dim, a nemate miris specijalizovan za kosu, naprskajte toaletnu vodu koju inače koristite na dlan i provucite kroz vlasi. Kad omiljeni parfem stavite na pulsne tačke, potpuno ste spremne za dnevne obaveze koje vas očekuju, a kolege neće ni primetiti da ste umesto osam spavale dva sata. Pogotovo ako se pojavite noseći naočare za sunce!

