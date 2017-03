Kako izbor pravog pudera čini čuda za vaše lice

Puder je osnova svakog mejkapa. Nanosimo ga na lice kako bismo pokrili nedostatke ali i zaštitili kožu od spoljašnjih uticaja. Važno je da on bude kvalitetan i da odgovara vašoj nijansi tena. To je prvo i osnovno pravilo u njegovom odabiru, a drugo je da se poklapa sa podtonom kože, koji je najlakše odrediti prema boji vena na unutrašnjoj strani ruke. Ukoliko su one zelene, podton vam je najverovatnije topao, žućkast, i koža vam lako tamni tokom leta. Ako su vam vene plave, vaš podton je hladan i na suncu brže pocrvenite nego što potamnite. Ljubičaste vene ili one mešovitih boja nagoveštavaju neutralan podton kože.

Puder prema tipu kože

Ukoliko imate masnu kožu, posegnite za puderima koji nose oznaku “oil free” i “matte”, dok su oni na kojima piše “rich”, “moisture” i “hydra” namenjeni suvoj koži. Ako vam je koža mešovita: normalne delove tretirajte tečnim, a masne puderima u prahu. Završni sjaj koji ovi proizvodi ostavljaju na koži, takozvani finiš, može biti polumat, odnosno satenski, mat i sjajni. Većina tečnih pudera je polumat i odgovara svim tipovima kože. Više sjaja vašem licu pružiće puderi na kojima stoji “luminous” ili “glow”. Oni su obogaćeni česticama koje reflektuju svetlost i vizuelno smanjuju bore, ali ako imate masnu kožu, najbolje je da ih se klonite.

Pravilno nanošenje

Nije bitno samo da imate dobar puder, vrlo je važno i kako ga nanosite. Pre nego što ga stavite na lice neophodno je da dobro očistite kožu i navlažite je debelim slojem hidratantne kreme za zaštitnim faktorom. Sačekajte desetak minuta da se ona upije i potom stavite prajmer, odnosno mejkap bazu. On predstavlja sponu između kreme i pudera i omogućava duže trajanje šminke na licu. Takođe, prikriva proširene pore, sitne bore, ispucale kapilare i crvenilo i matira kožu. Ne morate ga nanositi svaki dan već samo onda kad želite da izgledate savršeno. Puder prvo stavite na čelo i nos, pa krenite da ga razmazujete od obraza ka spoljašljim ivicama lica. Možete to raditi prstima, ali brže ćete ga naneti sunđerom ili četkom. Nakon tečnog pudera na red dolazi korektor kojim se pokrivaju podočnjaci ili bubuljice. A kad završite sa šminkanjem, nanestite kameni ili puder u prahu kao fiksator.

Potraga za onim pravim

Savršen puder je onaj koji odgovara potrebama vaše kože. On treba da bude postojan, da ima odličnu pokrivnu moć i da ne izaziva začepljenje pora. Puderi sa oznakom “non comedogenic” su najčešće bazirani na prirodnim sastojcima i pogoduju osetljivoj koži jer ne stvaraju bubuljice. Kad se nanesu, treba da izgledaju prirodno, a ne kao maska, i ne smeju da maste, ali ni da isušuju kožu. Valjalo bi da budu lagani i da lepo mirišu.

U potragu za pravim puderom krenite nenašminkani, naoružajte se strpljenjem i isprobavajte ih isključivo na dnevnom svetlu – direktno na licu. I imajte na umu da što su ovi proizvodi kvalitetniji, to su i skuplji.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Kako izbor pravog pudera čini čuda za vaše lice