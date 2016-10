Kako da izlečite miome na materici prirodnim putem

Miom na materici danas ima svaka peta žena ,kako nam to savremene statistike pokazuju .Otkriva se najčešče slučajno na rutinskim ultrazvučnim pregledima i dosta ga retko prate simptomi i upozoravajući znaci.Šta su uzroci za njegov nastanak,kakvu ulogu ima pravilna ishrana i pripravci od lekovitog bilja,šta su kegelove vežbe za žene i kako nam one mogu pomoći za lečenje mioma materice saznajte u nastavku našeg teksta…





ŠTA JE MIOM NA MATERICI

U pitanju je dobroćudni tumor glatke muskulature materice, koji se razvija na unutrašnjem ili spoljasnjem zidu materice, ponekad i susednim organima (jajnicima, jajovodima, crevima).Miom na materici se obično javlja u grupama, a veličina mu varira od zrna prosa do dimenzija srednje lubenice, i tada ispunjava veći deo trbušne šupljine.Uzrok nastanka ovog tumora do danas je ostao nepoznat, ali ono što se pouzdano zna jeste to da njegov rast stimuliše hormon estrogen. Tumori na materici se javljaju kod žena u reproduktivnom periodu , uvećava se za vreme trudnoće,a ima ih i kod žena koje uzimaju oralne kontraceptive.U postmenopauzi pokazuju tendenciju smanjenja. Svi miomi materice su u početku lokalizovani u zidu materice odnosno „intramuralno“, ali daljim rastom šire se prema materičnoj duplji (submukozni miomi) ili idu prema površini (subserozni miomi).

Pročitajte i… Menstruacija je sasvim prirodna pojava, ali ovi simptomi nikako nisu!

SIMPTOMI

Većina mioma ne daje nikakve simptome već se otkriva slučajno, na rutinskom ginekološkom pregledu. Procenjuje se da samo jedna trećina mioma daje određene simptome , a uglavnom se radi o vaginalnom krvarenju koje je najčešći povod za odlazak ginekologu na pregled. Simptom mioma može da bude produženo i obilno menstrualno krvarenje, mada se neretko dešava da se javlja i između dve menstruacije.

Svojim rastom i pritiskom na okolne organe i nervne završetke u dnu male karike, miom na materici može da izazove neprijatne bolove ,osećaj težine ili pritiska u donjem stomaku, prati ga otežano pražnjenje bešike i debelog creva ( česta je pojava zatvora ) ili učestalo mokrenje. Jedan od znakova koji ne biste smeli zanemariti je i bol prilikom polnog odnosa,tada se obavezno javite ginekologu.Dosadašnje prakse su pokazale da se ovaj dobroćudni tumor puno češće javlja kod žena nakon navršene tridesetipete godine,rizična grupa su nerotkinje i nešto gojaznije osobe..

Ostatak teksta pročitajte ovde: Kako da izlečite miome na materici prirodnim putem