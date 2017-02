Kad god smo u dilemi – pitamo stručnjaka. Ovog puta je to frizer Boban Ćirić

Često u medijima nailazimo na informacije tipa – ovo je dobro za kosu, kožu, kondiciju… Neke zvuče tako da se pitamo da li je šala ili to što nam savetuju, zaista, daje efekte koje obećavaju. Tako je bilo i kada smo pročitali da u šampon za kosu treba da dodamo kašiku šećera, jer će to biti savršen piling za kožu glave. Ne želeći da dajemo laičke zaključke, pozvali smo cenjenog frizera Bobana Ćirića i pitali ga da li to ima smila.

To je glupost, koja me podseća na drugu besmislicu, a to je stavljanjej brašna u blanš, da bi se dobila veća količina. Ne znam šta tu šećer može da uradi, a da bude korisno. Postoje šamponi za čišćenje temena, koji nisu za svakodnevnu upotrebu. To su tretmani koji se rade u salonima, poput dubinskog pranja. Treba videti da li je piling uopšte potrebno raditi, jer zaštitni sloj, koji postoji na koži glave, ima svoju svrhu.

Prošle godine je jedno od deset pitanja, za koje su žene najčešće tražile odgovor na google-u, bilo – kako napraviti lokne, pa smo upravo to pitali Bobana:

Mnogo je načina – od viklera, koje su koristile naše mame i bake, preko figara i raznih presa, do mini valova i feniranja. U kućnoj varijanti je najlakše napraviti lokne pomoću krpica. Zvuči retro, ali je vrlo efikasno, jer s njima možete da prespavate, pošto ne žuljaju. Mnoge žene vole sunđeraste viklere, ali kad na njih navijete kosu, ona se vrlo teško suši. S krpicama nema ni termičkog oštećenja, ni lomljenja, a ujutru imate fenomenalne lokne. Naravno, od debljine pramenova zavisi da li ćete imati “afro” frizuru ili ćete kosu samo “prelomiti”.

Budući da ljudi, veoma često, žele upravo ono što nemaju, mnoge žene koje imaju lokne traže načine da ih što brže isprave. Boban se u svom salonu, svakog dana, sreće s našim malim ženskim hirovima, a o ispravljanju kose kaže:

Ako želite da je ispravite kod kuće, najjednostavnije je da je isfenirate, ali problem je što žene obično fen suviše približe kosi, pa je “izgore”. Dodatni problem je što ne mogu da je isprave pri korenu, a kad se feniraju “na ravno” ne žele volumen. Sve to efikasno rade razne prese, ali one, zbog termičkog efekta, oštećuju kosu. Po mom mišljenju, najjednostavnije je kupiti četku koja sama rotira, koristiti je za feniranje, pri čemu treba ići na najmanju temperaturu vazduha. Trajnog ispravljanja kose bez hemijskih preparata nema, jer se sve – u suštini – svodi na proces suprotan mini valu. Postoje šamponi koji olakšavaju ispravljanje kose i tzv. strejtneri, koji omekšavaju dlaku, pa se lakše ispravlja.

