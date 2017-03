Jelena Puzić: Volim da vidim ono što se kod nas zove “rasna” žena

Diplomirana glumica i istoričarka umetnosti, akterka filmova ‘Pored mene’, ‘Vlažnost’ i ‘Otvorena’, najbolje savete u vezi sa negom dobila je od profesorke sa akademije, prilikom šminkanja poput većine žena ističe oči, ali nekako joj uvek usne dođu u prvi plan

-U toku dana moram nekoliko puta da se umijem mlakom vodom. I da namažem usne pantenolom, bez njega ne mogu. Pošto imam čistu kožu, kremama planiram da se negujem kasnije u životu.

Ne voli da ima mnogo šminke na licu, osim u specijalnim prilikama.

-S godinama se šminkam sve bolje. Dosta sam eksperimentisala, a i skupljala fazone od raznih šminkerki. Skoro svakodnevno stavljam korektor na podočnjake i maskaru. Osim u specijalnim prilikama, nemam ništa više od šminke na sebi, jer me ona opterećuje. Kao i svaka žena ističem oči, ali nekako mi uvek usne budu u prvom planu.

Najkorisniji savet smatra onaj koji je dobila od Dragane Injac koja joj je na akademiji predavala masku i šminku

-Najbolje savete u vezi sa lepotom dobila sam od Dragane Injac koja mi je na akademiji predavala masku i šminku. Naučila me je kako se skida šminka, što smatram najkorisnijim savetom o toj temi. Dakle, u ruku sipam mleko za skidanje mejkapa, protrljam ga kroz šake dok se ne zagreje i onda razmažem po celom licu i dobro utrljam. Zatim tupfere blago nakvasim mlakom vodom i tu smesu mleka i šminke zajedno skidam. Na kraju se umijem i kao da se ponovo rodim.

Jelena smatra da su lepe i privlačne najrazličitije žene, ali da je energija ta koja je presudna

-Kad govorimo o estetici, volim da vidim ono što se kod nas zove “rasna” žena, na primer, Moniku Beluči ili Skarlet Johanson. Ipak, lepe su mi i privlačne najrazličitije žene, a zajednička karakteristika im je uvek to što imaju energiju najženstvenije životinje – mačke. Kad je žena mačka, onda je lepa, i to je to.

