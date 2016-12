Jedna bočica, više uloga! Zašto obožavam beauty multitasking i kako ga sprovodim?

Do nedavno bilo vam je nezamislivo da propustite neki od osnovnih i ustaljenih koraka u nezi. Striktno ste se držali svog beauty raspored časova, a onda vam je žongliranje između poslovnih i porodičnih obaveza počelo da remeti planove. Niste jedini!

Nemar u nezi najčešća je posledica užurbanog načina života. A svima nam je dobro poznata činjenica da će, ukoliko zanemarujemo osnovne nege (čišćenje, hidrataciju i zaštitu), naša koža biti podložnija štetnom dejstvu spoljašnjih faktora (UV zračenja i nečistoća).





To će svakako ubrzati pojavu znakova starenja. I sama svesna činjenice da mi preostaje sve manje i manje vremena za duge beauty rituale, zapitala sam se postoji li neko rešenje. Nakon malog istraživanja, pronašla sam ga u višenamenskim kozmetičkim proizvodima i tako je multitasking postao sastavni deo mog beauty života. Zašto ih ne biste i vi isprobali?! Jedno je sigurno: uštedeće vam vreme!

Za čišćenje lica: NIVEA micelarna voda za osetljivu kožu

Kako deluje? Dubinski čisti, uklanja šminku s lica i područja oko očiju te hidrira kožu.

Za negu kože lica: Vichy Slow Âge dnevna nega

Kako deluje? Veoma efikasno, i to na različite znakove starenja u nastajanju: od dishromije do tamnih fleka, od gubitka tonusa do nedostatka punoće kože.

Za korekciju tena: Eucerin® Hyaluron-Filler CC krema

Kako deluje? Ujednačava ten, hidrira kožu i pruža efikasnu negu protiv bora.

Za tuširanje: L’Occitane Badem ulje

Kako deluje? Čisti, hidrira i hrani kožu, čineći je glatkom, mirišljavom i satenasto mekom.



Za negu kože tela: NUXE Body učvršćujuća krema za telo

Kako deluje? Obezbeđuje trenutni lifting efekt, jača strukturu kože, hidrira je i štiti od pojave vidljivih znakova starenja.

