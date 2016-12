Jeste li znali da je salo na stomaku najveći pokazatelj da nešto nije u redu sa zdravljem osobe?





Visok nivo masti u telu lekari često povezuju sa srčanim oboljenjima, dijabetesom, moždanim udarom itd.

Naravno, da do ozbiljnih problema ne bi dolazilo, važno je da se ljudi posvete tome da za što kraći period skinu salo sa stomaka i preduprede moguće, neželjene situacije.

Osim što će biti zdraviji, osećaće više samopouzdanja i energije. Takođe, svima će rado pokazivati svoj seksi, ravan stomak.

Evo nekoliko saveta koje vredi poslušati:

1. Nikad na dijetu

Kupus dijeta, grejpfrut dijeta, banana dijeta… Za sve njih ste čuli, neki su možda i isprobali, ali kakave rezultate je to donelo na duže staze? Kod mnogih baš nikakve.

Sve što bi trebalo da radite jeste da ne zaboravite da budete umereni. Umereni u hrani i piću. Pravilno treba rasporediti obroke, kao i pripaziti na unos određenih namirnica. Više pažnje treba obratiti na ribu, voće, povrće i žitarice, ali ni meso sa više masnoća ne treba potpuno izbaciti jer svaka od tih namirnica ima svoju svrhu.





2. Jedite jednostavno

Da li vam se desilo da u prodavnici provedete i po nekoliko minuta iščitavajući šta se sve nalazi na određenom proizvodu?

Naš jezik prekriven je različitim “senzorima” za ukus i njemu ne znači mnogo to što ćete pročitati, njemu je najvažnije ono što oseti, a najčešće su to stvari koje mu se svide. Međutim, sve to što mu se dopadne nije potpuno zdravo.

Stručnjaci kažu da je najbolje da se fokusirate na hranu koja ima samo jedan sastojak. Što jednostavnije, to je vašem organizmu lakše da se na njega navikne i da mu se svidi. Ukoliko mu ponudite više različitih ukusa, neće znati za šta da se veže i odluči.

Pročitajte i… Postoji kalkulator koji će tačno izračunati koja je vaša idealna težina

Ostatak teksta pročitajte ovde: “Jastučići” oko stomaka više neće biti problem, samo pratite ove savete