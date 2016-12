Izdvojila sam 4 najbolje maskare zbog kojih ćete zaboraviti na veštačke trepavice!

Kažu da je maskara kraljica šminke… Koliko je to apsolutna istina, nisam sigurna, jer postoji gomila proizvoda koji možda pre zaslužuju tu laskavu titulu, no srećom ne moramo da biramo. Ona je svakako make up proizvod bez kog ne može, rekla bih, baš nijedna žena na svetu, a čak i zagovornice potpuno prirodnog look-a ne preskaču da nanesu bar jedan sloj iste.

Maskara je ta koja daje jedan drama finiš našem make up, ističe oči na najbolji način i čini nas za nijansu zavodljivijima i zanosnijima. I pokušajte da se kompletno našminkae, a da ne nanesete maskaru i razlika će biti ogromna… Ali zaista! Nisam fan veštačkih trepavica, zbog same procedure nanošenja, pre svega, i sve mi se to čini isuviše komplikovanim i napornim. Sama ideja da bi mogle da mi ispadnu takođe nije primamljiva. Zato mi je ostalo da pronađem maskare koje će u specijalnim, ili onim sasvim običnim, prilikama “odraditi” posao kako treba… I bolje od toga! I zapravo sam našla upravo takve.





1.Essence Lash princess volume maskara: Ambalaža je jedan od prvih pluseva kod ove maskare – romantična i potpuno drugačija od onoga na šta smo navikli. Cena je potom ono što igra glavnu ulogu – za 400 dinara obradovaćete sebe maskarom koja zaista pravi čuda za trepavice. Dovoljno je da je nanesete u dva sloja i trepavice ce biti znatno gušće, bez grudvica. Ono što ova maskara ne rešava jeste dužina, ali je zato “vadi” precizna četkica sa kojom su bilo kakve greške smanjene na minimum.





