Ivana Rašić:Najbolje izgleda mrzovoljna žena koja tek ustane iz kreveta

Možda su joj kod kuće dovoljni maslinovo ulje, hidratantna krema i dobar san kako bi izgledala lepo, ali kad za slikanje ili nastup ‘uđe’ u svoju ‘stage personu’ – seksepilnu MC Sajsi, poznata devojka sa beogradskog asfalta obično izgleda tako da je ‘ni rođena majka ne prepozna’

-Meni je uvek lepa ona žena koja je tek ustala iz kreveta, koja je po mogućstvu mrzovoljna i nervira je ceo svet. Tad je obično seksi “do bola”, poput Monike Beluči, ali i mitske Lilit.- otkrila je za magazin “Gloria” poznata reperka.

A photo posted by sajsi mc (@sajsimcofficial) on Nov 17, 2016 at 8:41am PST

Ipak, nije joj uvek prioritet da bude sređena, već samo onda dok radi

-Bitno mi je kako izgledam kad snimam spot ili dok nastupam. Kad sam samo Ivana Rašić, onda mi to nije važno. Možda su to dve krajnosti ili nepomirljivi ekstremi, ali to je deo moje ličnosti.

Nema ustaljenu rutinu kad je nega kože u pitanju, a tvrdi da ako lepo odspava uradila je pola posla.

-Jedino što redovno upotrebljavam jeste hidrantna krema. Ne postoji preparat bez kog ne mogu jer verujem da se jedino bez hrane ne može živeti. I tu dolazimo do rešenja – maslinovo ulje zamenjuje svaki kozmetički proizvod.-

A photo posted by sajsi mc (@sajsimcofficial) on Nov 3, 2016 at 6:46am PDT

Na sceni je uvek kompletno našminkana, ali joj je zamorno da to radi privatno

-Koliko god da volim modne transformacije ili da eksperimentišem sa mejkapom, to je uglavnom za scenu. Zamorno mi je da to radim privatno. Kad me sređuju profesionalci, želim da boje budu jake – da me ni rođena majka ne prepozna kad me vidi. Sama se šminkam samo kad moram, na primer, ako nastupam van Beograda.-

Dobru liniju ne održava u teratani i tvrdi da je bina njena vežbaonica

-Nikada nisam išla u teretanu, solarijum, čak ni na trčanje. Moja vežbaonica je moja bina. Ti treninzi su intezivni i neredovni, što znači da su krajnje nezdravi i ne daju nikakve rezultate vidljive na telu. Posle njih ostaje samo bol u mišićima. Mislim da ljudi koji ne vežbaju mogu dobar trening da odrade i u noćnom klubu, uz, recimo, neku trens muziku.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Ivana Rašić:Najbolje izgleda mrzovoljna žena koja tek ustane iz kreveta