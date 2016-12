I za to je potrebno predznanje: Naučite kako da pravilno stavite crveni karmin

Crveni karmin je nešto bez čega nijedna dama uglavnom ne može i bez kojeg nikako ne izlazi iz kuće. Poslednji period obeležeile su crvene usne, pa ste tako devojke sa ovom bojom karmina mogli da sretnete na ulici, da ih uočite na društvenim mrežama i nekim važnim događajima.





Rečju, crveni ruž je potpuno u trendu.

Međutim, ono što je uglavnom nepoznanica je to na koji način ga pravilno naneti. Treba naglasiti da nije poenta u pukom nanošenju karmina na usne jer se vrlo brzo dogodi da se on razmaže već posle nekoliko trenutaka. Zbog toga je važno naučiti kako to rade profesionalci.

– Pre nego što uopšte počnete da šminkate usne, najpre uradite piling. Da bi bile hidrirane i meke, nanesite prvenstveno balzam za usne koji inače koristite. Pustite ga da odstoji 15-20 minuta, a zatim ga uklonite i nanesite podlogu ili korektor. Uzmite olovku koju volite da kombinujete sa crvenim karminom i nacrtajte luk kao polaznu tačku.

– I opet sa druge strane gornje usne nacrtajte drugi luk.

