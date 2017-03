I nauka potvrdila: Ovako izgleda idealna večera

Sigurno već znate da loš san noću utiče na rad hormona koji izazivaju glad što znači da ćete sledećeg dana mnogo više jesti.

Naučne studije objavljene u Journal of Clinical Sleep Medicine kažu da loš san može biti rezultat obroka koji smo jeli prethodne večeri.

Naučnici su otkrili da kada su učesnici studije jeli hranu bogatu vlaknima, siromašnu zasićenim mastima (crveno meso i sir) i adekvatne proteine, ne samo da su uveče brzo zaspali nego su spavali čvršće, više vremena su proveli u okrepljujućem, dubokom(slow wave, Non-Rem) snu i zbog toga se osećali mnogo svežije sledećeg dana.

Oni koji su jeli masnu hranu, sa šećerima i malo vlakana, dva puta duže im je trebalo da zaspu i 16 odsto manje vremena su spavali u dubokom snu. Uticaj vlakana na san je za mene novo saznanje, kaže direktor Division of Epilepsy and Sleep na Columbija univerzitetu, doktor Karl Bazil koji je i sam prekinuo Atkinsonovu dijetu jer je osećao da visok sadržaj masti vodi do nemirnog sna.

