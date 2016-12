Svaki nutricionista reći će vam isto – ako želite da smršate, ne smeti jesti posle 19 časova, ili makar treba da konzumirate niskokaloričnu hranu. Ali, ako baš morate nešto da pojedete, jer vam je to prvi obrok u toku dana, ili jedini koji ćete konzumirati nakon doručka, onda makar izbegavajte u širokom luku sledećih pet namirnica:





1. Crveno meso

To je najgori izbor za jelo posle 19h, jer teško pada na želudac, a pošto se sporo vari, verovatno nećete moći lako da zaspite. Velika porcija piletine i svinjetine jednako teško padaju na stomak. Ako već insistirate na mesu, onda neka to bude krtina, i to u malim količinama, a stručnjaci preporučuju ćureća prsa.

2. Testenina

Ovo je jedan od najkaloričnijih ugljenih hidrata, sa više od 400 kalorija, koje se skupljaju u predelu stomaka. Najbolje je da testeninu konzumirate ranije u toku dana. Idealno bi bilo pre treninga, kad telo traži veću količinu ugljenih hidrata.

Pročitajte i … Kako da “prevarite” kilograme i ne ugojite se tokom sezone slava

Ostatak teksta pročitajte ovde: Hrana koja taloži naslage na stomaku. 5 namirnica koje ne smete konzumirati nakon 19 časova!