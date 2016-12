Hladne noge i loša cirkulacija

Hladna stopala zimska su pojava, kad je temperatura vazduha niska. Slaba cirkulacija u nogama najčešće je uzrok tome, ali i još neki poremećaji u organizmu mogu da se ispolje kroz ledene noge. Evo šta možete da preduzmete i kako da se ugrejete.

Simptomi bolesti kao što su hladna stopala nisu ništa novo. Manje se zna da ledene noge ukazuju na niz poteškoća kao što su: suženi krvni sudovi, dijabetes, nedostatak gvožđa u organizmu, strah i stres… Ukoliko ste sigurni da ne bolujete od pomenutih bolesti krajnje je vreme da rešite svoj veliki problem i da slaba cirkulacija u nogama bude vaša prošlost.

Kako poboljšati cirkulaciju?

Ono što možete da uradite za svoje zdravlje iziskuje malo napora a efekti se brzo osećaju. Vežbe za cirkulaciju u nogama veoma su jednostavne i svako može da ih radi.

Prva vežba:

Sedite na tvrđu stolicu, ispravite kičmu a rukama se uhvatite za sedalni deo. Podižite noge koliko god možete i pokušajte da ostanete u tom položaju bar 30 sekundi. Polako spustite noge na pod. Vežbu ponovite bar deset puta. Dok su vam noge u vazduhu, stopala rotirajte u oba smera. Kad spustite noge na pod, oslonite se na pete i pokušajte brzo da mrdate prstima. Izbrojte do deset i nastavite da vežbate. Fizička aktivnost kao što je trčanje ili brzo hodanje, pa čak i po hladnom vremenu, svakako će podstaći cirkulaciju u nogama.

Druga vežba:

Lezite na leđa a noge naslonite na zid. Izdržite u tom položaju bar 5 – 7 minuta. Ukoliko osetite da vam trnu noge ne treba da se plašite – to je dobar znak, krv je procirkulisala. Spustite noge u horizontalan položaj, odležite nekoliko minuta pa ponovite postupak bar još dva puta.

Kako ugrejati stopala?

Već smo objasnili da uzrok za hladne noge može biti višestruk, a ono što vi možete da uradite je to da za hladne noge nađete rešenje.

Prvi predlog:

U lavor ili neku drugu veću posudu sipajte što topliju vodu u koju ste pre toga ubacili so. Za ovakva potapanja idelana je morska so (jedna do dve kašike) ali može da posluži i kuhinjska so. Stavite hladne noge u lavor, trljajete jednu o drugu sve dok voda ne postane prohladna. Potom ih brzo posušite i obujte pamučne ili vunene čarape. Za tili čas ćete osetiti da su vam stopala topla.

Drugi predlog:

Hladna stopala naizmenično tuširajte hladnom i toplom vodom, baš sedam minuta. Zatim ih namažite mlekom za telo, nekim uljem ili losionom za stopala i obujte vunene ili pamučne čarape.

Treći predlog:

Ako nemate termofor za noge, u plastičnu bocu od dve litre sipajte što topliju vodu i na nju stavite stopala. Dok sedite stopalima okrećite bocu sve dok se voda ne ohladi ili dok ne osetite da vam je proradila cirkulacija.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Hladne noge i loša cirkulacija