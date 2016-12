Hajde da KONAČNO raskrinkamo mit o vazelinu

Posle mnoštva tesktova u kojima se govori o beauty blagodetima koje donosi vazelin, čovek ne može a da se ne zapita da li je reč o preterivanju ili o proizvodu koji „malo košta, a čini čuda“. Videvši da Olivia Palermo tvrdi da ga redovno upotrebljava za negu lica i prisetivši se da je i Dženifer Aniston rekla da ga koristi za lice i jačanje trepavica, pomislila sam da je pravi trenutak da se pozabavim njegovim svojstvima. Budući da dobar farmaceut zna i šta koji preparat sadrži i kako deluje, pozvala sam Oliveru Đajić.





Mislim da „čudotvorni efekat“, zaista, ne može da postoji. Kao suptanca koja se koristi u najvećem broju kozmetičkih preparata kao podloga, odnosno „nosač aktivnih suptanci“ koje određuju svojstva i efekat konačnog proizvoda, vazelin – kada se samostalno koristi za negu, u kućnim uslovima – može da nam pruži sledeće efekte:

■ Tretiranje suve, ispucale kože ruku i stopala

Dva do tri puta nedeljno napravite “noćnu masku” tako što ćete vazelinom namazati stopala i ruke, zatim staviti pamučne rukavice i obuti pamučne čarape, da ne izmastite kosu i posteljinu tokom noći. Već posle nekoliko takvih tretmana koža će izgledati znatno bolje, zato što vazelin ima kako hranjivi, tako i zaštitni efekat. Zahvaljujući tome što se ne “upija” u potpunosti, već pravi neku vrstu zaštitnog filma na koži, sprečava gubitak njene prirodne vlažnosti.

■ Jednočasovna maska

Ako imate suvu kožu lica možete, pred spavanje, staviti masku od vazelina, jer ima hranjivi efekat na kožu osiromašenu lipidima (atopijski i kontaktni dermatitis, psorijaza, razni oblici ekcema kod dece i odraslih). Posle sat vremena obavezno se umijte PH neutralnim sapunom i mlakom vodom, a zatim lice hidrirajte termalnom vodom.

■ Zamena za kremu sa zaštitnim faktorom

Tokom zimskih meseci, pre izlaska iz kuće, vazelin možete koristiti kao zaštitni krem, jer sprečava isušivanje kože pod dejstvom hladnoće i vetra. Tada ga treba naneti i na usne i ruke. On se, u ovom slučaju, preporučuje kao jeftinija, ali ne i kao bolja alternativa za kreme sa zaštitnim faktorom.

■ Masna i mešovita koža NE VOLE vazelin

Ukoliko imate kombinovani ili masni tip kože – zaboravite na vazelin, jer će vam doneti više štete nego koristi. Zaštitni (okluzivni) efekat bi u ovom slučaju doveo do zatvaranja pora preko kojih se koža oslobađa viška sebuma prirodnim mehanizmima, a to će povećati mogućnost da dođe do pojave upalnih procesa (akne i bubuljice).





Zbog svega ovoga, dok slušate o fantastičnim efektima vazelina, sve vreme imajte u vidu kakav je vaš tip kože i koliko godina imate. Dugo radim u apoteci i, sve vreme, pružam savete vezane za različite probleme i starenje kože, kao i preporuke u okviru vodećih brendova dermo i medicinske kozmetike. Tokom tih godina shvatila sam jednu stvar – mladi ne vole “sjaj na licu”, pa zato njihove želje uvek idu u pravcu “mat efekta”. Dame u zrelijim godinama uglavnom naginju ka “shine efektu”, što je i razumljivo kad se uzme u obzir da se prvi znaci smanjenog stvaranja estrogena ispisuju upravo na koži (stvaranje bora i gubitak tonusa, vlažnosti i elastičnosti). Sjaj vazelina ili neke druge “rich kreme”, u tom slučaju, donosi blistavost… makar u ogledalu 🙂

