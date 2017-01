Fleke po licu i bore? Možda je zapravo vaš partner kriv za to!

Koliko ste samo puta u najrazličitijim situacijama optužile svog dečaka i za šta jeste i za šta nije zapravo kriv, ali verovatno ni sanjale niste da vaš partner može da bude uzročnik vaših problema sa kožom lica. Bockanje bradom ili pušenje u vašoj blizini mogu da izazovu fleke i bore. Izgleda da sada prilikom izbora partnera morate da vodite računa o još jednoj važnoj stavki – on jednostavno mora da prija vašem licu!





Ako vam po licu stalno izbijaju fleke, a nikako da otkrijete šta je tome uzrok, možda vam je problem sve vreme bio pred očima a vi toga niste bile svesne. Jedan inostrani ekspert za kožu došao je do zaključka da je okidač za problem vrlo često upravo u vašem dečku. Od brade do njegove ogromne ljubavi prema začinjenim specijalitetima – guru u oblasti nege otkriva da sve to može da iziritira nežnu kožu vašeg lica.

Evo kojih sve šest stvari mogu biti uzročnici problema sa kožom. Kad ih pročitate, sigurno ćete se iznenaditi.

1. Njegova brada

Ona je možda u trendu i odraz je njegove muškosti, ali kad njegovo dlakavo lice dodiruje vaše glatko, dolazi do iritacije, što masti kožu i stvara fleke. Ako vaš momak ne želi da se obrije, zamolite ga da makar utrlja u bradu kokosovo ulje – to će prijati vašoj koži!

2. Začinjena hrana

Muškarci vole da jedu začinjenu hranu, ali ona menja pH vrednost kože, što izaziva pojavu pegica. Dobro je poznato da ta vrsta hrane dovodi do pojave akni, ali naučnici pretpostavljaju da je ona jedan od uzroka nastanka flekica. Verovatno zato što izaziva znojenje, koje zapušava pore.

3. Kad se trudite da mu stalno budete lepe

Devojke koje nemaju partnera, a i one koje se plaše da će izgubiti svog ako se jednog dana pojave na dejtu nenašminkane, trude se da 24/7 budu tip-top sređene, pa ni ne skidaju šminku, ali tako svojoj koži ne čine uslugu. Šminka zatvara pore. Isto tako, očajnički pokušaji da pre sastanka sa gospodinom pravim uklonimo flekice mogu samo da daju kontraefekat, jer kad se lice umiva suviše često i energično, ili se preteruje sa korišćenjem nekog kozmetičkog preparata, to dovodi do isušivanja kože i samo pospešuje nastanak fleka.

