Dvadeset godina imam veštačke nokte, a prirodni su i dalje savršeni!

Kada je koleginica rekla da već tri godine, bez pauze, ima veštačke nokte pogledali smo je čudeći se, jer smo i mi – kao verovatno i vi – bezbroj puta čule da “prirodni nokti moraju da se odmore od veštačkih”. Objasnila nam je da za to vreme nije imala baš nikakvih problema, te da njeni prirodni nokti nisu ni za nijansu lošiji nego kad je počela da stavlja veštačke. Istog trenutka smo poželeli da od žene, koja brine o njenim noktima, saznamo kako je to moguće. Pozvali smo Irenu Skadrić, vlasnicu salona za manikir i pedikir, koja je na samom početku rekla:

Ja veštačke nokte imam već dvadeset godina. Jedina pauza bila je prošle godine, a trajala je sedam dana, ali razlog nije bila potreba da „odmorim nokte“ već sam povredila ruku. Što se tiče mišljenja da veštački nokti upropaste prirodne, odgovor je – to ne čine nokti, već onaj ko radi manikir. Danas, u Beogradu, imate devojke koje posle petodnevnih kurseva postaju edukatori. Možete li da zamislite šta su one mogle da nauče u tom periodu, a bez oklevanja će početi posao. Kad odete kod njih, one vam turpijom neće skinuti samo prvi sloj nokta, što i treba učiniti, već će otići mnogo dalje. Na oštećen nokat će zalepiti veštački, uglavnom lošim lepkom, pa se on za par dana odlepi. Tada ponovo turpijaju nokat, čime skidaju još neki sloj. Na kraju vaša nokatna ploča postaje crvena, jer se providi meso, a da bi se oporavila potrebni su meseci. Da bi nokat potpuno izrastao, treba da prođe pola godine. Posle nekog vremena, u takvom salonu će vam reći „biće najbolje da odmorite nokte“, mada noktima ne treba odmor, već njima treba vreme da se njihova greška ispravi.

Susret sa Irenom sam iskoristila sam i da saznam da li su u pravu žene koje tvrde da nema smisla davati mnogo novca za lak za nokte, jer se neretko onim od 150 dinara postiže isti efekat kao i desetostruko skupljim.

Ako imate prirodne nokte, bitno je da koristite kvalitetne preparate. Ukoliko ste uradili nadogradnju ili izlivanje, zaista vam je svejedno, jer vaš nokat nije u dodiru sa lakom. Svim devojkama savetujem da koriste bazu za lak. Kada su nokti neravni, odličan je rich filer, a ako su suvi, krti, lomljivi – probajte neki od Evelinovih preparata, koje možete kupiti u Lily-ju ili DM-u. Sve žene ih hvale, pa verujem da će i vama vredeti. Na bazu se nanosi prvi sloj laka, koji treba da bude tanak, a drugi je deblji. Potezi četkicom treba da budu ujednačeni, da bi na kraju nokat lepo izgleadao. Na tržištu postoje i lakovi predviđeni za samo jedno mazanje, koji su nešto gušči od ovih o kojima govorim. Na kraju se stavlja slaj, bez kojeg nema ni lepo sređenog nokta. Budući da su svi preparati brzosušeći, ne treba vam previše vremena.

Pročitaj i… Kad kupujete pudere, imajte u vidu savete poznate šminkerke

Ostatak teksta pročitajte ovde: Dvadeset godina imam veštačke nokte, a prirodni su i dalje savršeni!