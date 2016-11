Duže trepavice za sekundu… Izdvojili smo za vas najbolje maskare koje prave čuda!

Mnogi muškarci kažu da su oči prva stvar koju primete prilikom upoznavanja. A lepe oči je nemoguće zamisliti bez dugih i gustih trepavica. Zato ne čudi što mnoge žene upravo ovom delu lica posvećuju puno pažnje. Ako ne spadate u grupu srećnica kojima je priroda podarila lepe i guste trepavice, izaberite odgovarajaću maskaru koja će dati vašem pogledu dozu seksualnosti, misterije i izražajnosti.

1. Maskara za volumen – Pupa, Diva’s Lashes

Pune i fantastično guste – ova maskara daje volumen kakav niste videle do sada. Mikrogranule crne celuloze čine vaše trepavice debljim bez opterećivanja, dok kombinacija voska i agenasa svršeno razdvaja i definiše svaku posebno. Precizno nanošenje omogućuje ekskluzivna četkica od talasastih čekinja koje češljaju, oblažu i zgušnjavaju trepavice od korena do vrha istovremeno poboljšavajući njihovu glatkost.





Pored klasične crne i braon, Diva’s Lashes dolazi i u tamno sivoj, teget, intenzivnoj ljubičastoj i veseloj tirkiznoj nijansi.

2. Maskara za dužinu – Clarins, Be Long

Svaka dama želi duge trepavice. Za efekat veštačkih trepavica koristite Clarins, Be Long, koja je najtraženija maskara ove sezone. Revolucionarni proizvod poznate beauty kuće kombinuje formulu za instant jačanje sa dizajnom nove četkice što ga čini apsolutnim must have komadom za kratke trepavice.





Biljni voskovi, trigliceridi za sprečavanje dehidratacije, polimeri otporni na sebum, visoko koncentrovani pigmenti i specijalni “be long” kompleks stimulišu rast, tako da posle samo 4 nedelje korišćenja, trepavice se povećaju u proseku za 1,1 mm.

