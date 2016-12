Da li prajmer zaista ima svrhu i kako mi je promenio beauty rutinu?

Da, priznajem – ja jesam od onih žena koje se šminkaju svaki dan, ponekad “teško”, neki bi rekli i preterano, ponekad tek ovlaš, u zavisnosti koliko vremena imam tog jutra i da li su me moje dve četvoronožne “aždaje” probudile za jutarnju šetnju u 6.30 ili pak 7.00. I to traje dugo – već čitavu deceniju. Osim nekih toplih, ušuškanih vikenda u udobnosti svog doma i predivnih morskih dana, kada preplanula i slana zapravo nemam potrebu za šminkom, priznajem da nije prošao nijedan dan od mog polaska na fakultet, a da ne svoje lice nisam “nabacila” bar puder, rumenilo i maskaru… Ni ruž ne zaboravljam!

Možda je neshvatljivo, ali za mene je šminkanje nešto poput umivanja i pranja zuba – nešto što se podrazumeva i što je zapravo pristojno i potrebno. Da li želite da budete nenašminkani u toku dana, na svom radnom mestu ili ručku sa prijateljicom, dok srećete gomilu ljudi, poznatih i nepoznatih, ćaskate sa njima ili im predočavate važne ideje? Ja ne… Mejkap nam daje na atraktivnosti, “pojačava” utisak koji ostavljamo na okolinu, i na kraju krajeva, ja želim da me pamte kao doteranu ženu.

S godinama sam uvežbala svoju mejkap rutinu i nisam sigurna da želim da dopadnem u ruke profesionalnih šminkera čak i za sopstveno venčanje. Ne eksperimentišem preterano, imam dva do tri “obrasca” i uglavnom je moje šminkanje gotovo za 15 do 30 minuta, u zavisnosti od prilike, ali jedno je sigurno – uglavnom izgleda baš kako treba. Čak se ni moja večernja šminka ne razlikuje u odnosu na dnevnu, sem možda “jačih” očiju, ali ni to nije pravilo.

Zna se redosled – tečni puder ili BB krema, bronzer na celo lice, korektor ispod očiju, rumenilo, ajlajner, maskara, po potrebi puder za matiranje i karmin. Bronzer koristim godinama tako da pokrijem celo lice i premda daje pomalo “veštački” izgled, meni odgovara i dobro mi pristaje. Ipak, loša strana gotovo svih bronzera na tržištu je što se relativno laku skidaju, ostavljaju fleke, a samim tim i ostavljaju utisak “prljavog” lica, posebno nakon nekoliko sati stajanja.





Kako moj dan uglavnom traje od ranog jutra do ponoći, ispunjen mnogobrojnim poslovnim i privatnim obavezama, neophodna mi je postojana šminka koja će tokom čitavog dana delovati “pod konac”. Problem sam rešila nakon gotovo godina traženja rešenja za savršen ten. Neprestano sam menjala pudere i bronzere, dok nisam shvatila da je problem zapravo u onome što ide pre.

Jednostavno mi je bila potrebna baza za šminku – nešto što će moju kožu učiniti manje suvom, što će matirati ten, i prosto učiniti da proizvodi koje nanesem duže traju, bolje se “prime” i ne izgledaju isuviše suvo i bez sjaja. I zapravo tako nešto postoji, a reč je o prajmerima za lice.





Moj prvi prajmer bio je prilično jeftin, pa nisam očekivala velike rezultate i zapravo je bio eksperimentalan. Naručila sam ColorTrend prajmer iz AVON-a, a njegova cena nije iznosila ni 300 dinara. Međutim, mogu slobodno da kažem da je jedan od najboljih koji sam koristila, posebno jer nisam ljubitelj davanja velike količine novca na nešto što se zapravo ni ne vidi na našem licu. I danas je u mom neseseru, premda sam isprobala i one daleko skuplje varijante. Na kraju sam se vratila ovome, jer štedi budžet, a ne daje ništa loše rezultate od onih čija cena premašuje 1000 dinara.

Dakle, ova tubica od par stotina dinara meni traje više od dva meseca, u potpunosti odgovara mom tenu, lako se nanosi i razmazuje, ne čini kožu zategnutom i ujednačava sve nepravilnosti u teksturi kože. Zapravo ono što je mene najviše “kupilo” kod prajmera, a što ne umem da tačno definišem – jeste što celokupnom mejkapu jednostavno daje lepši izgled. Prosto rečeno – šminka sa prajmerom i bez njega su dve potpuno različite priče.

Još jedan benefit prajmera jeste taj što efikasno sprečeva na “propadanje” šminke tokom dana i uz njega budite sigurni da vaša šminka neće “ispucati”, a to se uglavnom dešava, posebno ukoliko muku mučite sa borama.

Sasvim dovoljno razloga zašto je prajmer proizvod broj 1 u mojoj kozmetičkoj torbici! 🙂

Na kraju je važno znati da prajmeri dolaze u gustoj teksturi nalik na tečni puder, ali malo prozračiniji i svilenkastiji i uglavnom nemaju boju. I zapamtite – oni nisu zamena za puder, već samo proizvod koji priprema lice za mejkap.

