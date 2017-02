Da li je žvakaća guma opasna za zdravlje?

Upravo sam, šetajući internetom, pročitala istraživanje koje kaže da su žvakaće gume štetne. Ok, nije baš da sam do sada mislila da su zdrave – ali, iskreno, nisam nikada previše ni razmišljala o tome. Evo šta mi je sada pomenuto istraživanje otkrilo.

I, nažalost, ne radi se samo o žvakama…

Postoje određeni sastojci iz hrane koji čine da se osećamo naduto. Mlečni proizvodi? Naravno. Pivo? To svi znamo. Ali ona minijaturna pločica žvakaće gume? Prema pomenutom naučnom istraživanju, često korišćeni aditiv koji se može pronaći u nekim vrstama hlebova, slatkiša i – da – žvakaćim gumama, povezan je sa zdravljem digestivnog trakta.

Okidač za nadutost: titanijum dioksid (E171), koji se koristi da bi hrana izgledala lepše. On čini da namirnica deluje svetlije. (Za jasniju predstavu, možete pokušati da zamislite nanošenje hajlajtera na lice. To je taj efekat.) Naučnici su otkrili da on može sprečiti efikasnu apsorpciju hranljivih materija u digestivnom traktu, što, posledično, može da pojača inflamaciju odnosno hronične zapaljenske procese u organizmu (temu inflamacije detaljno smo razradili u martovskom broju Lepote i zdravlja – morate je pročitati, izuzetno je korisna!)

Samo da budem potpuno jasna: pomenuti aditiv, koji se nalazi i u velikom broju kozmetičkih proizvoda – od pasti za zube do sredstava za sunčanje – smatra se bezbednim i nalazi se na svim listama dozvoljenih aditiva. Dakle, neće nas ubiti, ali ipak izaziva suptilne nuspojave za koje treba da znamo.

Zaključak: Žvakanje žvake nakon što smo pojeli porciju grčke salate možda će nas rešiti mirisa crnog luka, ali ako nam je to redovna navika (upomoć, meni jeste!), titanijum dioksid može umanjiti efekte zdrave ishrane.

