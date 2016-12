Crna maskara je previše dosadna: Ova nijansa pristaje svim bojama očiju

S obzirom na to da smo svedoci da crna boja polako pada u zaplećak u odnosu na teget, tako je i u make up svetu. Crna maskara je izgleda postala previše dosadna, pa su make up umetnici rešili da unesu novine u svoj posao.





Ono što nam se najviše dopda jeste saznanje da “nova boja” savršeno pristaje svim bojama očiju.

Dakle, crnu maskaru možete ostaviti po strani, a u svoj neseser stavite plavu maskaru uz pomoć koje ćete nesumnjivo imati pogled prave zavodnice.

U zavisnosti od toga kakve oči imate, evo ideja za njeno nanošenje:

Smeđe oči

Smeđim i kestenjastim očima savršeno pristje plava nijansa. Možete nositi sve nijanse plave maskare, od zagasitih i diskretnih do izrazito plavih. Uz izražajno plavu maskaru neka usne budu nežno naglašene, neutralnim ili nežno ružičastim karminom kako bi make up bio u balansu.

