Beauty poslastica na vidiku: Pogledajte kako izgleda nova kozmetička linija Mark by Avon

Zanima vas šta smo radili sinoć? Uživali na promociji nove, smele i urbane mejkap linije Mark, koju je promovisala kozmetička kuća Avon u klubu Bank (Beton-hala).

Utisci večeri? Ima ih više: Maskara Spectralash koja omogućava da doziramo koliki volumen trepavica želimo… Naravno, Sara Jo i njena nova pesma u “women power” stilu… Zatim… Ali, hajde da ipak idemo redom – evo kako je Avon predstavio novu liniju…

Za sve devojke koje šminku vide kao način da se izraze, istaknu svoju ličnost i budu primećene, a svoje lice doživljavaju kao slikarsko platno na kojem će pokazati kreativnost, Avon je kreirao Mark – novu liniju smelih i upečatljivih make-up proizvoda.

Kako kažu iz Avona, Mark pruža trendseterkama dodatnu motivaciju da pokažu neustrašivost i eksperimentišu igrajući se različitim tehnikama, bojama i teksturama. Zahvaljujući širokom spektru visoko pigmentovanih proizvoda za oči, usne, lice i nokte u jarkim nijansama, mogućnosti za stvaranje mejkap remek-dela su – neograničene.

Tokom događaja saznali smo i ko je zaštitno lice ove kozmetičke linije. “Svestrana zvezda muzičke scene poznata po energiji i hrabrom eksperimentisanju s različitim frizurama i stilovima šminkanja, Sara Jo, oličenje je prave Mark devojke”, kažu iz Avona. Ona je smela, samouverena i rođena da bude u centru pažnje, zbog čega je bila savršen izbor za zaštitno lice linije Mark.

“U svemu što radim pokreće me želja za stalnim promenama i preuzimanjem rizika, za koje verujem da su ključ inovacije. Avon to razume, zbog čega sam sigurna da ćemo zajedno uz pomoć linije Mark ohrabriti devojke da isprobaju svaki look koji zamisle, koliko god neobičan on bio. Šminka je moja velika ljubav još od srednjoškolskih dana, a iako danas moj posao podrazumeva da su za scenski mejkap uglavnom zaduženi profesionalni šminkeri, najviše uživam u tome da se bez žurbe sama našminkam”, izjavila je Sara Jo povodom početka ovog kreativnog partnerstva.

Najbolji primer moćnog Mark proizvoda inspirisanog umetnošću je nova Spectralash maskara, koja omogućava potpunu kontrolu nad volumenom trepavica. Zahvaljujući posebno osmišljenom aplikatoru, četkica se može podesiti na tri različite gustine – za istaknute, istaknutije i najistaknutije trepavice.

Mark proizvodi premijerno će biti predstavljeni u Avon brošuri koja važi već od sutra, kao i na veb sajtu www.avon.rs, a biće dostupni i u svakoj sledećoj brošuri uz česte novitete koji idu u korak sa svetskim trendovima. Otkrijte najvrelije mejkap tajne, saznajte beauty trikove Sare Jo i pridružite se Mark pokretu koji okuplja ljubiteljke smelih trendova, poručuju iz Avona.

Mi kažemo – probajte, pa nam javite svoje utiske o ovoj kozmetici!

Foto: PR

