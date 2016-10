Atopijski dermatitis je veoma neprijatno oboljenje ali Eucerin može da pomogne + POKLONI

“The Night Off”, jedna od najpopularnijih novijih HBO serija, više nego slikovito pokazuje koliko i kako stanje naše kože može uticati na naš život. Istim problemom bavi se i Eucerin, poznati dermokozmetički brend, koji je oktobar proglasio mesecom suve kože

Suva, koža koja se ljuspa sklona iritaciji, upalna stanja praćena svrabom, crvenilom i ranama od češanja–simptomi su atopijski suve kože (atopijskog dermatitisa ili atopijskog ekcema).





Marginalizovani advokat velikih potencijala, Džon Stoun, glavni junak serije “The Night Off”, nažalost, dobro je upoznat sa svakim od njih, a u njegovoj priči “prepoznalo” se preko 30 miliona Amerikanaca i 10% svetskog stanovništva, koji pate od ovog oboljenja.

Stopala glavnog junaka ove serije, koga maestralno igra Džon Torturo, u toku aktivne faze ovog oboljenja, prekrivena su bolnim ranama, koje obuvanje cipela čine “nemogućom misijom”. Zato Džon Stoun stalno nosi sandale, a pogled na njegova “izranavljena” stopala izaziva zajedljive komentare i strah okoline da će se, ukoliko se zadrže njegovoj u blizini, zaraziti.

“Atopijski dermatitis nije zarazno, ali jeste jeste hronično, dugotrajno I veoma neprijatno oboljenje,” kaže mr ph Tatjana Krunić iz Eucerin Srbija i dodaje: ”Nije dokazano postojanje jedinstvenog uzroka atopijskog dermatitisa. Ipak, istraživanja su ukazala da na mogućnost pojave utiče genetika, pol (žene su podložnije) i starost majke u doba rođenja deteta, kao i život u gradu sa visokim nivoom zagađenja ili u hladnom klimatskom području. Već postojeće simptome može pogoršati i niz drugih uticaja, poput određene vrste hrane i pića, alergena, formaldehida, deterdženata za pranje, stresa, nesanice, znoja, duvanskog dima”.

Naporedo sa pričom o sudbini nedužnog dečaka optuženog za ubistvo, u seriji “The Night Off” teče i priča o uzaludnoj potrazi za rešenjem problema njegovog advokata, koji obilazi mnoge dermatologe, isprobava razne meleme i kreme, a u očajanju, obraća se čak i nadrilekarima. “Za atopijski dermatitis, koji karakterišu dve faze, aktivna, to jest upalna, i neaktivna – bez jasnih simptoma, ne postoji lek. Postoje samo remisije, to jest faze mirovanja tokom kojih je koža suva, ponekad crvena i peruta se. Ali, i tada joj je potrebna posebna nega. Redovnom upotrebom Eucerin® AtopiControl losiona za telo i kreme za lice, obezbeđuje se veći razmak između dve akutne faze i ublažavaju simptomi faze mirovanja. Kod aktivnih faza, to jest upalnih stanja, dermatolozi često preporučuju kreme, koje najčešće sadrže kortikosteroide, koji su veoma efikasni, brzo deluju i ublažavaju svrab.





Međutim, kortokosteroidi nisu dugoročno održivo rešenje, jer imaju neželjene efekte, mogu se korisiti samo 5-7 dana uzastopno i ne smeju se nanositi na velike površine kože. Pravovremenim korišćenjem Eucerin® kreme za akutnu negu može se smanjiti potreba za kortikosteroidima, jer ovaj preparat, zahvaljujući svojoj formulaciji, pruža efikasno olakšanje tokom upalne faze bolesti, a pogodan je i za osetljivu dečju kožu.” savetuje naša sagovornica.

Broj osoba koje pate od atopijskog deramtitisa povećao se skoro tri puta u poslednjih 30 godina. Sličan, negativan trend rasta pokazuje i statistika vezana za problem suve kože, koja je danas povod za odlazak dermatologu u preko 40% slučajeva. Iako se suva koža i atopijski suva koža, razlikuju u mnogo čemu (suva koža je stanje, atopijski dermatitis oboljenje), u osnovi imaju isti proces – isušivanje to jest dehidraciju kože i predstavljaju “začarani” krug iz koga je nemoguće izaći bez adekvatne i redovne nege. “Zahvaljujući dugoj tradiciji kliničkih ispitivanja i dermatoloških studija, Eucerin® je prepoznao dehidrataciju kože kao veoma čest problem savremenog čoveka.

Akcija “Oktobar – mesec suve kože”, samo je logičan nastavak posebne pažnje koju inače posvećujemo nezi suve i atopijski suve kože. Želimo da motivišemo i nagradimo sve one koji shvataju važnost adekvatne i redovne nege, koja je u slučaju suve I atopijski suve kože od presudne važnosti”, zaključuje Tatjana Krunić i dodaje da je lično zahvalna tvorcima pomenute serije, jer su gledaocima ukazali koliko je zdravlje kože važno za kvalitet naše svakodnevice i svih aspekata našeg života.





