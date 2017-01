Antibebi pilule jesu najbolja zaštita od neželjene trudnoće, ali mogu da budu i štetne po zdravlje

Antibebi pilule najrasprostranjeniji su vid kontracepcije, jer su efikasne i jednostavne za upotrebu. Nude vrlo pouzdanu zaštitu od neželjene trudnoće i naučno je dokazano da imaju zaštitni uticaj na pojavu karcinoma. Ali, bilo je slučajeva koji su pokazali da njihova upotreba ipak nije bezopasna, zato treba voditi računa i ne uzimati ih na svoju ruku, već se pre toga konsultovati sa ginekologom.





Mada spadaju u najpouzdanije sredstvo protiv neželjene trudnoće, ako ih nikada niste uzimali veoma je važno da ne radite to na svoju ruku, niti po preporuci žene iz bliskog okruženja, pa makar ona bila i vaša najbolja drugarica. Konsultacija sa lekarom, prilikom upotrebe kontracepcijskih sredstava, je neizostavna. Pilule za kotracepciju imaju različit sastav hormona, pa će lekar najbolje proceniti koja kombinacija je za vas dobra.

Važno je, takođe, praćenje preciznih uputstava o njihovoj upotrebi je. Ako bilo šta ne razumete, opet morate kontaktirati isključivo lekara.

Ukoliko primetite bilo kakvu promenu raspoloženja ili osetite neke fizičke smetnje, poput glavobolje ili oticanja, velika je mogućnost da vam antibebi pilule ne prijaju i da morate da prestanete da ih uzimate. Dakle, od izuzetne je važnosti da pratite i osluškujete svoje telo, jer će vam ono najbolje reći šta je za vas dobro a šta nije.

Važno je da znate i da žene koje redovno i ispravno koriste antibebi pilule, retko ostaju u drugom stanju, ali da, s druge strane, neredovna primena čini čak 43 procenta svih neželjenih trudnoća.

Ono što je dobra stvar kod antibebi pilula jeste da se danas prave sa mnogo manje hormona, pa ne dolazi do oscilacije u kilaži, tačnije do gojenja. Mada, veliki broj naučnih studija potvrdio je da antibebi pilule nikad nisu ni bile uzročnik toga, te da su samo one pilule koje su se zasnivale na progestinu mogle da utiču na povećanje broja kilograma.

Po prestanku korišćenja pilula možete odmah da ostanete u drugom stanju, jer nemaju nikakvog uticaja na plodnost, što govori u prilog tome da ih možete koristiti stalno, jer u tom smislu nisu štetne.

Ipak, mnogo je zdravija i efikasnija spirala, jer ispušta manju dozu hormona. Sigurni je vid kontracepcije na duge staze, jer se stavlja u matericu i onda više ne morate da mislite o tome, dok ona radi svoj posao, a potpuno je bezbedna.

Dakle, sve ima svoje za i protiv. Ali, ponovićemo, osluškujte svoje telo, pratite ga, i uz konsultaciju sa lekarom, tačnije ginekologom, uvek ćete znati šta je za njega najbolje.

