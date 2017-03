Anja Mandić: Ne podnosim žene koje samo dodaju novi sloj mejkapa posle buđenja

Poznata glumica uvek vodi računa o tome da temeljno skine šminku, redovno koristi kreme za hidrataciju i nikad ne sunča lice, nema ništa protiv hirurških intervencija, ali ih se plaši i smatra da još nije došlo vreme da se ‘doteruje’ na taj način

-Moja dnevna nega se svodi na to da dobro skinem pozorišnu šminku. Ne podnosim žene koje samo dodaju novi sloj mejkapa posle buđenja. Ujutru, čim ustanem, stavljam kreme za hidrataciju i maske.

Iako nema ništa protiv estetskih intervencija, proglongira će ih što duže može.

-Otkad znam sa sebe idem kod kozmetičarke Dragice Kuzman Petrović, koja tvrdi da je genetika jako važna, ali da je nega podjednako bitna. Cenim kod nje to što ne laže, uvek kaže onako kako jeste. Baš kao i ja, voli i bore smejalice i sve ono što život, brige i godine ostavljaju na licu. Ne dopadaju mi se oni zabezeknuti izrazi koji nastaju kad se loše ubrizgaju hijaluron, botoks i slični preparati, pa žene izgledaju kao čudo. Te tretmane moraju da obavljaju stručnjaci. Nemam ništa protiv takvih intervencija, ali ih se plašim, mada vidim da ima i žena koje posle njih deluju prirodno. To je, verujem, kao i sve ostalo, stvar mere i ukusa. Ipak, dokle god budem mogla da se provlačim s tim da izgledam prirodno, neću se ulepšavati. Ubeđena sam da sve dolazi iznutra i da se to odražava na licu.

Šminku koristi minimalno, a jači mejkap stavlja samo u posebnim prilikama.

-Šminku koristim minimalno, samo da bih izgledala čisto i uredno. Moja boljka su genetski izraženi podočnjaci i uvek prekrivam samo njih. Jači mejkap stavljam isključivo u posebnim prilikama, a kad baš hoću da se doteram, promenim boju karmina. Svakodnevno upotrebljevam one diskretne, najčešće sjajeve za usne. Bitno mi je da izgledam zdravo kad ih nanesem. Sećam se da je moj deda imao običaj da kaže: -Ajde malo duni u kutijicu da bi izgledala zdravije. To sam zapamtila.

Anja Mandić smatrda da glumci ne treba da budu obeleženi ni šminkom ni izgledom.

-Bitno je da nam kosa bude pristojne dužine, da od nje mogu da se prave frizure za pozorište, televiziju i film.

-Omiljeni kozmetički proizvod mi je “Forlle’d” krema za suvu kožu – moja je dosta suva, a ulazim i u godine kad postaje sve suvlja. Ona mi odgovara zimi, a u proleće i leto koristim “Hyalogy Platinum Lotion”. Najvažnije je da nikad ne sunčam lice, ne volim da ono bude preplanulo i zbog toga obavezno koristim zaštitni faktor.

Pošto najčešće nema dovoljno slobodnog vremena, kosu neguje kod kuće

-Kao mlađa mnogo sam eksperimentisala s kosom pošto je moja bivša maćeha frizerka. Sve sam “izludijala” do osamnaeste – od kratke frizure, boja, preko zulufa do minivala, koji je tada bio popularan. Sada imam neku standardnu dužinu kose, a pošto najčešće nemam vremena da je negujem kod frizera, maske i sve što joj treba stavljam kod kuće. Koristim “Fito” šampone i prirodne maske, koje su odlične.

Gledam da ako jednog dana preteram sa slatkišima, sledeća dva vodim računa o tome šta jedem. Najvažnije mi je, ipak, da unosim dovoljno vode, čak i zimi je pijem u ogromnim količinama. Mislim da je to vrlo važno za hidrataciju organizma i uvek imam na umu Dragičine reči da “koža sve pamti”.

