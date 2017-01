5 stvari koje niste znali o mejkap brendu Urban Decay

Urban Decay najavljuje dolazak u Srbiju, ekskluzivno u Sephoru (o tome smo već pisali ovde). To znači da ćemo i kod nas moći da kupimo njihove baršunasto nežne senke (uključujući neke od najprodavanijih paleta), kremaste, ˝opake˝ karmine, proizvode lagane teksture, sprejeve za završni izgled i fiksiranje… Ali, kako su svi ti proizvodi nastali i ko stoji iza brenda Urban Decay?

1. Urban Decay nastao je kao pobuna protiv dominacije roza boje na tržištu dekorativne kozmetike. U slučaju da ste želeli ljubičaste ili zelene nokte, morali ste da koristite alternativna rešenja, poput markera. Suočena sa tim, Sandy Lerner je donela hrabru odluku: ako „veliki igrači“ kozmetičke industrije nisu mogli da zadovolje njen ukus kada je šminka u pitanju, zadovoljiće ga ona sama.

2. Igrom sudbine, njen poslovni menadžer David Soward upoznao ju je sa koleginicom vizionarkom Wende Zomnir. Na popodnevnoj kafi, sklopile su pakt koji je doveo do mešanja odmetničkih boja lakova. Sandy, David i Wende pokrenuli su Urban Decay u januaru 1996. godine s linijom od 10 karmina i 12 lakova za nokte. Inspirisani izbledelim kulisama gradskog pejzaža, osmislili su nesvakidašnje nazive kao što su Smog, Rust, Oil Slick i Acid Rain (Smog, Rđa, Naftna mrlja i Kisela kiša). Prvi oglas u magazinu pratilo je pitanje: „Da li vam se povraća od roza boje?“, podstičući revoluciju u industriji šminke.

3. Wende Zomnir, suosnivačica i kreativna direktorka Urban Decaya, priseća se prvih poduhvata kada su prodaja i marketing u pitanju i kaže: „Pojavljivala sam se na muzičkim festivalima i saletala Širli Menson i Gven Stefani kako bih im dala proizvode da ih isprobaju“. Ova taktika se isplatila. Gven Stefani postala je jedan od prvih fanova ovog brenda i prva koja je za njih kreirala celebrity kolekciju.

4. Tokom 2015. godine Urban Decay je prodavao po jednu Naked paletu senki svakih šest sekundi. Kako je paleta nastala, posebno je zanimljiva priča: „Pitali smo se: ‘Koje senke bismo poneli i na pusto ostrvo?’ Poređali smo ih na stolu, i shvatili da zapravo čine predivnu paletu“.

5. Možda upravo glad za nečim jedinstvenim objašnjava ogroman broj fanova i strastvenu podršku koju brend dobija tokom godina. Proizvodi Urban Decay se pojavljuju u desetinama časopisa svakog meseca. Osvojili su mnogobrojne nagrade, od Allure Best of Beauty do PETA2 Proggy za veganske proizvode i proizvode koji nisu testirani na životinjama. “Sigurno bismo do sada propali da nije bilo podrške od strane vizažista koji dele našu ljubav prema inovativnom predstavljanju proizvoda i eksperimentalnim bojama”, kažu iz ove kozmetičke kuće. “Naše kritike na internetu su izvanredne. Facebook i Twitter zajednice brenda Urban Decay među najvećima su u industriji – veliki smo brojem i volimo da razgovaramo.”

