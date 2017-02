3 jednostavna pravila kraljice Leticije za savršen ten

🇪🇸 Audiencia a una representación de la Asociación “Professional Women’s Network Madrid” | 15.02.2017 Doña Letizia fue informada de la labor que desarrolla la Asociación que lleva 10 años intentando acelerar el proceso social para la consecución del equilibrio de género. . 🇬🇧 Audience to a representation of the Association “Professional Women’s Network Madrid” | 15.02.2017 Queen Letizia was informed of the work carried out by the Association that has been trying to accelerate the social process for the achievement of gender balance for 10 years. // #ReinaLetizia #QueenLetizia #QueenLetiziaOfSpain #CasaReal #MonarquíaEspañola #CasaRealEspañola #FamiliaRealEspañola #SpanishRoyalFamily

