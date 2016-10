10 odličnih načina kako da usporite i odvojite vreme za sebe

Život u današnje vreme forsira užurban tempo, ali vrlo je važno ponekad usporiti i dati prednost blagostanju. Predah smanjuje fizičke i emotivne efekte stresa. Osećaćete se zdravije i u efikasnije. Usporavanje je vrednovanje sebe, ponovno otkrivanje onoga što volite u životu. Onoga ko zaista jeste, a ne onoga na šta vas okolina primorava da budete.



Predstavljamo vam 10 načina kako da pronađete mir u sadašnjosti i poboljšate budućnost:

MEDITIRAJTE

Svi uspešni ljudi sveta imaju jednu zajedničku naviku, a to je meditacija za koju svakog dana odvoje vreme i posvete se sebi. Samo 20 minuta ujutru može poboljšati moć koncentracije, a što više budete meditirali, to ćete manju teskobu da osećate. Proverite besplatnu online aplikaciju za početnike – Meditation Timer Pro, ili potražite sličan tutorijal na Youtube-u.

PROŠETAJTE

U zelenilu punom kiseonika, osetite travu pod golim stopalima, povežite se sa prirodom i budite zahvalni svetu što postojite. Zastanite, duboko udahnite i osetite život. Pokušajte da svakog vikenda izađete napolje. Osim što je dobra za kardiovaskularni sistem, šetnja osnažava i popravlja raspoloženje, ravnotežu i koordinaciju.

ISKLJUČITE

Mobilni telefon i laptop. Društvene mreže su odlična stvar, ali ne vladaju vašim životom. Pohvalno je to što želite da gradite karijeru, ali ponekad je potrebno da se zaustavite i setite se šta je zaista važno. Nemojte zapostavljati sebe, Zašto ne biste u potpunosti isključili telefon posle devet sati uveče i odvojili vreme za sebe i svoje voljene.

REZERVIŠITE TERMIN ZA MASAŽU

Za uklanjanje stresa i duboku relaksaciju kineska Tui Na tehnika podstiče akupresurne tačke što je odlična vest za muskularno-skeletna stanja, posebno ako provodite puno vremena sedeći za stolom.

VODITE DNEVNIK

Nemojte odmahivati glavom misleći da ste odavno prerasli pisanje dnevnika. Zapravo, upravo ova metoda vam može pomoći da na realniji način sagledate sebe i svoje postupke. Prikaz dana za uravnoteženost pogleda na stvari, promišljeno rešavanje problema i čuvanje dobrih trenutaka. Zašto ne uradite ono što i autorka Perla Servan-Šrajber čini: zapišite 3 radosti svakog dana. A potom se i zahvalite na svemu onome što imate. Zapamtite da zahvalnost rađa nove uspehe…

KUVAJTE POLAKO

Znamo koliko hrana koju konzumiramo utiče na kvalitet života, pa zato birajte recepte sa svežom, hranljivom ribom i povrćem. Izbegavajte visoke temperature kuvanja da biste zadržali optimalan kvalitet namirnica. U obroke uvrstite artičoke ili tamne bobice zbog odličnih antioksidativnih osobina. Dan započnite mirisnim zelenim čajem u miru sa svojim mislima. Da, život je lep!

VEŽBE DISANJA

Samo pet minuta kontrolisanog disanja dnevno i nema stresa. Započnite dan Pranayama metodom (kontrola disanja) kao jogi:

Saagara ili Baba Ramdev nude besplatne aplikacije za ovo, a besplatne su i klinički razvijene aplikacije s tehnikama na Breathing Zone koje možete koristiti bilo kad, bilo gde. Stres ne možemo da izbegnemo, ali i te kako možemo da naučimo da se nosimo sa njim.

UZMITE SLOBODAN DAN NA POSLU

Uradite ono što je davno trebalo da završite. Odvojte vreme za opuštanje, za prijatelje i porodicu. Ništa neće da propadne zbog jednog dana, ali vama će relaksacija značiti.

MASKA ZA ULEPŠAVANJE LICA

Priuštite sebi pravi spa tretman kod kuće. Nanesite na lice masku punu antioksidanasa i minerala dok ste u toploj mirisnoj kupki. Mirisne sveće i smirujuća muzika dodatno će vas opustiti i povećati dobrobiti nege kože.

PROBUDITE KREATIVCA U SEBI

Šivenje, kuvanje, izrada nakita, slikanje. Kreativno izražavanje utiče na pozitivne misli. Uradite isto što i poznati Youtuber Casey Nesitat kad je u kreativnoj blokadi: izađite i fotografišite.





