Žene o iskustvu sa “mikropenisom”: Bio je manji od šake, nisam mogla da ga nađem

Desetak anonimnih žena odlučilo je da podeli svoje iskustvo sa “mikropenisom” za sajt “Bazfida”. Urnebesno smešna ali i poučna iskustva govore o tome kako je to imati odnose sa penisom koji je 2,5 puta manji od prosečnog.





“IMALI SMO SAMO ORALNI SEKS”

– Zabavljala sam se sa momkom koji ima mali penis, oko godinu dana. Prvi put kada sam ga videla iznenadila sam se, ali se nisam zaledila. Prvi put kada smo imali seks ujedno je bio i jedini put da smo imali klasičan seks. Ostatak vremena smo praktikovali samo oralni seks. To mi ni najmanje nije smetalo, bio je jako dobar u onome što je radio. A običan seks nam je bio nekako čudan, nismo našli dobar ritam i uopšte nismo uživali. Sve u svemu, to je bila jako zadovoljavajuća veza za mene.

“UH, DA LI ĆE TO DA RADI?!”

– Upoznali smo se preko Tindera, i bilo mi je čudno što je prvo želelo da se dobro upoznamo i izađemo nekoliko puta pre seksa. Ja sam Škorpija i često odmah uskačem u krevet. Ali,bio je romantičan i upalilo je. Prvi put kada smo imali odnose, prvo mi je priuštio oralni seks i bilo je toooliko dobro da mi mikropenis posle uopšte nije smetao. Samo sam pomislila “Uh, da li će to da radi” kada sam ga ugledala. Seks je bio čudan, i mogli smo to da izvedemo jedino u “dogi stajlu”. Ali, sve u svemu, bilo je hemije i on se baš trudio.

