Zagrepčanka zatekla muža u krevetu s drugom. Potom je uradila nešto što niko drugi ne bi

Jedna Zagrepčanka saznala je da je suprug vara i to na najgori mogući način. Ono što se nakon toga dogodilo niko od njih troje nije mogao ni da pretpostavi. Ona je rešila da svoju priču podeli, a mi vam je prenosimo u celosti.





Preskočiću onaj glupi uvod, ko sam, šta sam, koliko imam godina i kakvu kosu, sise i zadnjicu imam. Razvedena sam žena. To je sad jedino bitno. Do pre godinu i po sam bila pod zavetom “U dobru i u zlu”, uglavnom više u zlu, ali ipak nisam jedna od onih koja je trpela muža nasilnika, pijanicu i neradnika.

Naprotiv, bio je sjajan muž, galantan, smiren, pametan, situiran – pravi gospodin. Ali dosadan. Za poludeti. Bio je onaj tip muškarca iz kancelarije, uvek u odelu, ni lep ni ružan, ni po čemu nije odskakao. Da ga vidite u gradu, zaboravili biste ga za deset sekundi. Meni je oduvek bio šarmantan, ali brzo je to prošlo, ostala je neka hibridna vrsta ljubavi, poverenje, povezanost…

I pomirila sam se s tom njegovom pojavom, redom i urednošću. Sve je uvek moralo biti na svom mestu, čisto, uredno i složeno. Ja sam bila ta koja je iz čiste obesti ponekad uneredila kuhinju ili dnevnu sobu, tek toliko da pobegnem iz tog njegovog opsesivno kompulsivnog sveta. I onda kad uz sebe imaš takvog muškarca, naravno da ti nije ni na kraj pameti da bi te on mogao prevariti. Pa kako bi? U toj njegovoj glavi to bi bila komplikacija s kakvom se ne bi znao nositi. Barem sam to mislila.

Jednog ponedeljka otpratila sam ga na posao, spakovala stvari i krenula na aerodrom. Poslovni put u Stokholm, tri dana predavanja i konferencija. Dočekala me je poruka da let kasni, a potom i da je otkazan zbog tehničkih razloga. Pronašli su mi alternativne letove, ali s polaskom tek posle podne. Ništa, morala sam nazad kući.

