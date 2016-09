U toku seksa mu nikako ne radite ove stvari, pobećiće glavom bez obzira!

Muškarci i želja za seksom postali su gotovo sinonim, međutim, postoje određene stvari koje devojka može da uradi i prestraši ih toliko da požele da iskoče iz kreveta.





Seks je najveća želja koju možete da ispunite muškarcu, ali ako uradite neku od ovih stvari, budite sigurne da na njega neće pomisliti neko vreme.

Fatalni ugriz

Oralni seks je sastavni, a mnogima i najvažniji deo predigre. Vrlo lako se može desiti da devojka u naletu strasti odluči da malo eksperimentiše i upotrebi zube na njegovom polnom organu. Ne samo da ovo može biti jako bolno iskustvo, već će iz njegovog tela pored jakog urlika izaći i želja za seksom.

Nemirne ruke

Prilikom seksa naše ruke su na sve strane. Pokušavamo da pojačamo celokupno iskustvo brojnim dodirima, ali postoje određene akcije koje treba izbegavati. Možda ste to videle u pornografskom filmu, ili vam je drugarica ispričala o neviđenom zadovoljstvu koje je doživeo kada je njen prst završio u njegovoj zadnjici, pa ste rešile da ga iznenadite novim potezom – jedno je sigurno, verovatno vas na njegovom licu neće sačekati izraz uzbuđenja, već pogled ranjene životinje. Muškarci mogu biti jako osetljivi kada su u pitanju njihove erogene zone, a analni otvor to svakako jeste. Pre nego što se odlučite da ga iznenadite možda bi ipak bilo bolje da mu to na vreme predložite, ko zna, možda će biti oduševljen vašom inicijativom.

