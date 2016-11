U seksu je sve dozvoljeno, ali… Postoji nešto što nijedna žena neće istolerisati!

U seksu je malo toga “zabranjeno”, ali ovo je izuzetak. Evo zašto NIKAD ne bi trebalo ženu da pitate da li je doživela orgazam.





Za muškarce, seks se u prilično velikom broju slučajeva svodi na “velikog finale”. Ali, kad su žene u pitanju, stvari su malo složenije i ne vrti se baš sve oko orgazma.

Istraživanja pokazuju da orgazam tokom (isključivo) vaginalne penetracije doživi svega 56 odsto žena. To je verovatno objašnjenje činjenice da žene kvalitet seksualnog odnosa “procenjuju” na osnovu povezanosti sa partnerom, osećaja bliskosti, dakle, a ne intenziteta orgazma.





Ne samo što bi vas takvo pitanje (opravdano) svrstalo u kategoriju neotesanih glupaka, već bi to bila i konačna potvrda da partnerku zapravo ne poznajete. Uzgred budi rečeno, ako vam uopšte padne na pamet da postavite takvo pitanje, to samo znači da pojma nemate šta radite u krevetu, a verovatno i ovako, u životu. Dakle, pravi muškarac i dobar ljubavnik ZNA i ako mu se ne kaže. Ako morate da pitate, nešto sigurno ne radite kako treba. Sad kad smo to raščistili, ako baš morate nešto da pitate, evo šta je pametniji pristup.

Nemojte insistirati na “potvrdi” da je doživela orgazam, jer iz ženske perspektive to deluje kao da jedno divno iskustvo banalizujete svodeći ga isključivo na vrhunac. Jedino što time možete da postignete je da ona počne da se pravi da jeste doživela orgazam čak i ako to nije slučaj.





Ono što možete je da je pitate da li je u nečemu naročito uživala, ili da li ima nešto što bi želela da uradite, a da se vi niste setili toga. Možete da joj kažete da je volite. Možete da je poljubite. Možete da joj kažete koliko ste vi uživali, da podelite sa njom neku fantaziju za sledeći put… Možete i da se okrenete i zaspite. Samo nikad, ali stvarno nikad, nemojte da je pitate da li je doživela orgazam.

