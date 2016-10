Tabu ili ne? Šta kažu žene koje su probale analni seks, a šta lekari?

Možda se prepoznate, možda vam bude lakše da prelomite da probate, možda definitivno učvrstite odluku da ne probate…





Za neke žene, analni seks je poslastica koja seks koji je sam po sebi divan čini još uzbudljivijim, a odnos sa partnerom dubljim. Za druge, to je samo nešto o čemu ponekad razmišljaju, probaju jednom ili nijednom i na tome ostane… Pročitajte iskustva ovih žena, možda se prepoznate, možda vam bude lakše da prelomite da probate, možda definitivno učvrste vašu odluku da ne probate…

“Ako ste niste nedavno išli u toalet ili na prazan stomak, grozno je. Definitivno imate osećaj da ćete se olakšati, bilo po sebi, bilo po njegovom penisu. Ali, ako to nije slučaj, ako to radite pažljivo i polako, osećaj je veličanstven. Drugačije je od običnog seksa jer imate utisak da on prodire dublje. Ali, i pored toga, orgazam ne postižem lakše zahvaljujući analnom seksu”, kaže za “Women’s Health” Medlin R.

“Uvek sam se plašila da će boleti, ali analni seks više je neprijatan nego bolan. Ali, za neke ljude može biti užasno neprijatan, kao za moju najbolju prijateljicu koja je nekoliko puta sa svojim verenikom pokušala da ima analni seks i on jedva da je malo ušao, bez obzira na to što nisu štedeli na lubrikantu. Od presudne je važnosti da budete opušteni, što najverovatnije neće biti slučaj ako planirate da se upustite u analni seks, osim ako to nije nešto što obožavate. Ja ne uživam naročito u analnom seksu, dok ga moj momak ga obožava. Ali, on ima poštovanja, divan je i ne vrši pritisak na mene, tako da analni seks imamo recimo jednom u par meseci. Ja sam tad obično pomalo pripita, pa mi je malo lakše da se opustim. Osim toga, pre same penetracije obično koristimo neku od seks igračaka, pošto moj partner veruje da to pomaže da sve bude opuštenije. Lično nisam baš sigurna da li to stvarno deluje ili ne”, kaže Ana B.

Pročitajte i… Lubrikant je prečica za seks iz najbezobraznijih fantazija, ali budite svesni i ovoga…

Ostatak teksta pročitajte ovde: Tabu ili ne? Šta kažu žene koje su probale analni seks, a šta lekari?