Sanjate seks sa šefom ili bivšim? Evo šta to govori o vama!

Da li ste znali da se u većini seksi snova zapravo ne radi o seksu? Kada sanjate o seksualnom susretu, vaš mozak pokušava da vas usmeri ka nekim drugim komplikovanim osećanjima koje doživljavate. Najčešće, ta osećanja nisu fizičke prirode. Ako imate seksi snove, posebno one koji se ponavljaju, stvarno bi trebalo da saznate koja su to osećanja.





Ne paničite kada se tako nešto desi. Udahnite duboko, i počnite da tražite pravo značenje iza svega toga. Većina seksi snova puna su skrivenih značenja, a mi vam otkrivamo koja su.

Neverni ste

Mnogi ljudi sanjaju da su neverni svom partneru. To zapravo ne znači da razmišljate o aferi, i ne znači da ste seksualno nezadovoljni. Kada varate u snovima, to obično predstavlja neku drugu prevaru ili neiskrenost prema partneru. To takođe može da znači da imate potrebu za eksperimentisanjem u seksu. Ta druga osoba u snu predstavlja različite seksualne radnje koje imate želju da probate, ali ne nužno sa novim partnerom.

Kada vaš partner vara vas u snu, najverovatnije se osećate nesigurno. Verovatno ne dobijate dovoljno vremena i pažnje od vašeg partnera. Ovaj san može da ukazuje na to da osećate strah od napuštanja. To nije kosmička poruka, i ne znači da je vaš partner stvarno bio neveran.

Izašli ste iz “frendi zone”

Imati erotske snove o prijateljima, bilo da su istog pola ili ne, prilično je uobičajeno. Ovo nije vaša podsvest koja vam govori da ste zapravo zaljubljeni u prijatelja, tako da nema potrebe da se ponašate čudno u njegovom društvu. Obično, ovaj san nije o nikakvoj fizičkoj privlačnosti između vas i vašeg prijatelja. On najčešće predstavlja divljenje ili zavist prema nečemu što on ima. Možda on ima neku veštinu ili karakteristiku koju biste želeli da i sami posedujete.

Česti su i snovi sa partnerom vašeg prijatelja. Ne morate da priznate to svom prijatelju i da se osećate loše zbog sna koji ne možete da kontrolišete. Ovaj san ima skoro isto značenje kao i seks sa vašim prijateljem. Verovatno, vidite neki kvalitet u toj osobi koji biste voleli da imate vi ili vaš partner. Sigurno je da ne skrivate tajnu ljubav prema paru vašeg prijatelja, već samo prepoznajete kvalitet koji želite da imate u svom životu.

Seks sa kolegom sa posla

Sanjarenje o seksu na brzaka posle radnog vremena sa kolegom koji uvek pije kafu u isto vreme kad i vi? To ne znači da je vreme da započnete aferu. Najčešće, ovaj san predstavlja sve ono što vam je potrebno od te osobe. Ono što vam treba nije seks.

Ova potreba zapravo može biti pozitivna ili negativna. Možda taj kolega ima neku veštinu koju biste želeli da naučite, kao na primer da nasmejete vašeg šefa. A može biti i da ta osoba radi nešto što vas nervira, na primer, glasno pevuši.

Otkrijte šta vam smeta kod ove osobe, rešite to, i snovi će prestati.

Ponekad, ovaj san jednostavno znači da treba da razgovarate sa tom osobom i raščistite vaša osećanja.

Seks sa osobom istog pola

Ovo ne znači da ste, ustvari, homoseksualac ili da imate duboko usađenu potrebu da počnete da eksperimentišete. Mnogo strejt ljudi ima ovakve snove, zato što oni zapravo nemaju veze sa seksualnim opredeljenjem ili bilo kakvim nedoumicama koje možete imati u vezi sa tim.

Često, ovaj tip sna simbolizuje potrebu za samoljubljem.

Ako ste bili veoma kritični prema sebi u poslednje vreme ili se osećate nesigurno, ovakvi snovi se mogu pojaviti. Morate prestati da budete tako strogi prema sebi, fokusirajte se na pozitivne osobine koje imate i ponovo otkrijte ljubav prema samom sebi.

