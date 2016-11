Praktični saveti iz Kama Sutre mogu vam pomoći da postignete maksimalno seksualno zadovoljstvo. To nam je već poznato, ali majviše zanima koja je to poza koja će nas zaista dovesti do “ludila”.





Kama Sutra je drevni indijski tekst koji se širom sveta smatra najvažnijim priručnikom o ljudskoj seksualnost.

Pun je praktičnih saveta za što bolji seksualni život, a važno mesto u njemu zauzima i opis poza u seksu. Jedna od najpoznatijih je ona pod nazivom “Katarinin krug” koja nije zahtevna, ali garantuje nezaboravan i maksimalan užitak za oba partnera.

Naime, u ovoj pozi muškarac kontroliše brzinu kretanja, a žena pokretima bokova dubinu penetracije.

Ostatak teksta pročitajte ovde: Poza Katarinin krug iz Kama sutre garantuje noć koja se ne zaboravlja