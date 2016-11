Muškarci tvrde da su ove seks poze najbolje ikada. I, mi se slažemo – “ludački” su dobre!

U okviru istraživanja portala “Askmen”, uz pomoć Gugla je anketirana 381 osoba oba pola, kako bi se došlo do zaključka koje su to najbolje seks poze. Učesnici ankete su rangirali i ocenjivali najuzbudljivije seksi poze brojevima od 1 do 10, u zavisnosti od stepena zadovoljstva i orgazma. Ovo je lista od 10 seks poza, počevši od najslabije kotirane ka najboljoj ikada.





10. Makaze

Oboje se jedva krećete, ali dodirujete sva prava mesta i gradite uzavrelo uzbuđenje. Trenje i klizanje je dovoljno da vas potpuno raspameti.

“Žene vole osećaj razuzdanosti koji prati ovu pozu”, kaže seks ekspert Vanesa Marin.

“Za muškarce ova poza je sinonim intimnosti, dublje penetracije i vizuelne stimulacije, budući da imaju pogled na celo žensko telo“, kaže seks ekspert dr Sonjia.

