Seks je kao pica – čak i kad je loša, svejedno je dobra… Ili ipak nije tako? Ali, muškarci su priznali da postoje određene stvari koje razliku sjajan od tek prosečnog seksa!





1.Hemija

Ok, zvuči kao kliše i nešto što se podrazumeva, ali ovo je ubedljivo najvažniji aspekt odličnog seksa. Morate se u to dati celi. Morate to jaaaako želeti. Seks bez hemije je kao da jedete gomilu belog hleba za ručak – zadovoljićete fiziološku potrebu za hranom, ali neće vam predstavljati lični, neviđeni užitak.

2. Samopouzdanje

Seks je neprijatan samo ako mu dopuštate da to bude. Iako intimno druženje dvoje ljudi ima puno potencijala da se pretvori u polje neprijatnosti, osoba koja je sigurna u sebe i kojoj nije neugodno ni zbog čega što se može dogoditi je osoba s kojom želite da budete. Ona osoba kojoj nije neugodno zbog svih zvukova koja vaša tela proizvode i kojoj nije nelagodno zbog svih prisutnih telesnih tečnosti, e to je osoba s kojom želite seks.

3. Osećaj da je vašem partneru zaista stalo do vašeg užitka

Svako od nas može shvatiti kada partner nije potpuno predan našem užitku. Ako se neko ponaša kao da ništa naročito ne dobija iz toga, to je automatski ubica užitka. Ali ako su oba partnera entuzijastični i zaista se trude da zadovolje ono drugo, već samo to može biti dovoljno da seks bude odličan, bez obzira na prethodno iskustvo i tehniku.

Pročitajte i… Pitali smo žene bez koje 3 poze ne mogu da zamisle dobar seks i još bolji orgazam. I imali smo šta da čujemo!

Ostatak teksta pročitajte ovde: Muškarci su nam priznali šta su ključne razlike između prosečnog i vrhunskog seksa!