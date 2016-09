Muškarci kažu da po ovome znaju da li je žena dobra u krevetu

Ako ste se ikada našli u grupici od tri i više muškaraca, sigurno ste u nekom trenutku dotakli temu kakve žene su, po njihovom iskustvu, vatrene u krevetu. Naravno da ako postoji hemija, seks će takođe biti dobar, ali ima tu još nečega. Evo šta su rekli.





Pitanje: Da li na prvi pogled možete da pretpostavite da li je žena dobra u krevetu?

Odgovori:

– Na prvi pogled ne. Dosta toga je u mozgu. Pretpostavljam da bi mi nesvesno neke stvari skrenule pažnju, ali mislim da samo gledajući je ne bih mogao to da ocenim – rekao je Ivan (29).

– Ne. Jer ja sam prezgodan, a užasan u krevetu – šaljivo je odgovorio Marko (25).

– Ne. Osećanja i reakcije su u seksu mnogo bitne i to ne možete znati ako samo pogledate devojku. To može biti dovoljno da izazove osećaj privlačnosti, ali i to je pod znakom pitanja – otkrio je Stevan (34).

