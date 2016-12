Male i prljave seks laži koje vam je svaki muškarac bar jednom “prodao”

O, pa, budite iskrene – i mi lažemo. I mi imamo svoje male, “prljave” laži koje prodajemo frajerima. Kažemo da je to bio najbolji seks, da ne bismo volele da im je penis veći, da smo svršile… I slično! Zašto onda i oni ne bi imali svoje laži?





1.Pre šest meseci, ne brini ništa…

Sigurni smo da ste bar jednom imale priliku da čujete ovaj odgovor kada ste pitali muškarca kada je poslednji put prošao test za polne bolesti. Međutim, najverovatnija istina je da je to uradio… pa, pre najmanje dve godine. Ili možda nikad?!

2. Ti to radiš najbolje (misli na oralni seks)

Ok, znamo da to radite dovoljno dobro, i ovo nije ništa na vaš račun, ali retko koji muškarac može da se pohvali činjenicom da je u životu više od dva puta imao toliko dobar oralni seks da ga nije zaboravio. Statistički je prilično teško da ste to baš vi… Mada, ko zna – možda ste i “maher”!

3. Ne mogu da svršim sa kondomom

Može, da – može! I to je naučna činjenica – 100 odsto muškaraca može da da svrši sa kondomom. Tako da je ovo prilično “jeftina” laž, kako bi izbegli korišćenje istog..

