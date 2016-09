Kada bi mogli otvoreno da kažu, muškarci bi vam dali ove seksi savete… I sjajni su!

Na koliko seksi saveta naletite tokom dana u različitim medijima? Možete li uopšte da ih se setite i pobrojite ih? Koliko je od njih bizarno i potpuno suvišno? Mnoge ste već i same znale, priznajte! Ispada da nam otkrivaju “toplu vodu” i da su stvari daleko komplikovanije nego što je to zaista slučaj. Ipak, postoji strana priče koju zaista želimo da čujemo – šta to muškarci imaju da nam poruče?





Ne znamo zašto, jer seks je odavno prestao da bude tabu, ali muškarci i dalje vešto kriju svoje čežnje i potrebe… Globalno znamo šta ih to pali, “loži” i golica im maštu, ali retko koji reši da se otvori pred nama i kaže nam u lice šta tačno želi i očekuje u seksualnom životu.

Zato smo rešile da progovorimo umesto njih. U dugogodišnjom dejtingu, romansamama, aferama i ozbiljnim vezama susretale smo se sa najrazličitijim muškarcima i možda nam nisu jasno i glasno rekli šta hoće u krevetu, ali smo vremenom ipak “naučile” da to prepoznamo i shvatimo. Mada, neke stvari jednostavno samo osetiš…

Dakle, danas znamo da muškarci mogu da nam daju spisak seksi saveta, on bi izgledao tačno ovako (sa ponekim varijacijama u zavisnosti od frajera)!

Zaboravite na celulit, strije i nesavršenosti poput tih! Pravi muškarci vole žene koje su samopouzdane i dobro se osećaju u svojoj koži, i kada dođe vreme za seks, celulit nam nije ni na kraj pameti!

Kontrola dominacije je važna! Morate da osetite kada treba da preuzmete kontrolu, a kada da se jednostavno prepustite!

Kada ste gore, ne zaboravite na mrdanje i pokrete – levo, desno, gore, dole, brže, pa sporije… Ne treba nam kip u krevetu





Nikada ne zaboravite koliko volimo oralni seks… I ponekad nas pogledajte direktno u oči tokom toga! To nas tako pali

Postoji jedan ubica strasti, a zove se tišina! Razumemo da ne želite da vrištite, ali poneki uzdah ili stenjanje će tako podgrejati strasti!

