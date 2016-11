Kad nas muškarci vide gole prvo pomisle ovo. Slažete li se?

Golo žensko telo ima hipnotizirajuću moć nad muškarcima. Kada se žena skine pred njima, zaborave na sve ostalo i žele se samo prepustiti vlastitim osećajima.





A šta muškarcima zapravo prođe kroz glavu kad ženu vide golu?

Saznajte u nastavku teksta.

1. Ostani cool

Kada se žena skine pred muškarcem, bez obzira na to koliko su već puta videli taj prizor, sve u njegovom telu “podivlja”. Ubrzaju se otkucaji srca, krv se sjuri u prepone. Ali nikako ne žele ostaviti utisak da nikad pre nisu videli golu ženu zbog čega se trude ostati cool i pribrani. A zapravo bi najradije počeli vikati od sreće i uzbuđenja…

2. Napokon mogu buljiti

Kako bi se ponašali civilizovano i primereno, muškarci će se truditi ne gledati u ženske grudi u javnosti, naročito ako ih neko može uhvatiti da to rade. Međutim, kada se odeća skine, kulturno ponašanje više im nije prioritet. Sada imaju dopuštenje “buljiti” do mile volje. I nadaju se da ženama to ne smeta.

