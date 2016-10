Imam pravo da tokom seksa pričam kao porno zvezda

Godina je 2016. Imate pravo na dobar seks. Odličan seks. Seks kakav vi želite, a ne kakav se podrazumeva da želite.





Priredila: Đurđa Stanišić

1. Imam pravo na izbor u seksu

Pre svega, mislim na to da svi imamo pravo na seksualnu orijentaciju. Da li će vam se više dopadati žene ili muškarci, apsolutno je vaše pravo i vaša stvar. Moja poznanica (zaista poznanica) zabavljala s jednim od najpopularnijih momka u srednjoj školi, ali ne zato što je ona to želela – već zato što je to okolina očekivala od nje. Njoj su se zapravo mnogo više sviđale devojke. Naime, u čemu je poenta? Nemojte imati unapred zamišljenu predstavu o tome šta bi trebalo da vam se dopada i kako bi trebalo da se ponašate u vezi s partnerom. Budite otvoreni za nove stvari. Saznajte šta je to što zaista želite i pružite sebi šansu da to i ostvarite.





2. Imam pravo da govorim kao porno-zvezda

Seks je blesava stvar – skinete se goli, mazite se s nekom drugom osobom, tu je znoj, tu su uzdisaji… Postoji nekoliko stvari koje nam pomažu da zanemarimo činjenicu koliko je to sve zapravo smešno – hormoni, požuda, alkohol, muzika, i naravno dirty talk. Verujem da se plašite da upotrebljavate ”prljave” fraze tokom sekualnog odnosa. Been there, done that. Sigurno mislite kako to nikako ne biste mogli da izvedete? Da to, kada vi izgovorite, ne zvuči dovoljno seksi? Svi muškarci gledaju porno-filmove (svi bez izuzetka). Vaš partner neće biti iznenađen ako citirate nečiju rečenicu iz njegovog omiljenog filma. Dajte sebi oduška, nemojte se plašiti da izađete iz sigurne zone.

