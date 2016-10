Imam fantastičan seks sa mužem, ali maštam o drugom…

U krevetu sam sa suprugom i sjajno nam je. On tačno zna šta volim, ali ipak ne dozvoljava da upadnemo u rutinu, pa povremeno začini stvari. Prijatno nam je kada imamo seks, i znam da i on uživa, kao što znam da ću ja sigurno biti zadovoljena jednom, ako ne i više puta.





Rekla bih da nikada nisam imala bolji seks, i zbog toga se osećam još gore što, kada zatvorim oči, razmišljam o muškarcu svojih snova, čoveku koji me duboko uzbuđuje. To jeste moj muž…ali onaj od pre 25 godina.

Upoznali smo se na fakultetu, a on je bio buntovnik koji je izgledao kao mešavina pirata i pankera. Ostali momci su bili slatki i zgodni, ali on je bio nešto posebno. Bila sam devica u to vreme, ali tačno sam znala šta želim. Njega.

On je, naravno, imao devojku, što me nije sprečilo da se bacim na njega i muvam ga, sve pod maskom prijateljstva. Lagala sam da samo želim da se družimo, ali očajnički sam želela da mu budem što bliže. Više godina je trajalo to naše “prijateljstvo”, a onda sam konačno ugrabila priliku i odvukla ga u krevet. Bilo je bolje od svega što sam fantazirala. Tada sam se definitivno zaljubila u njega i na kraju smo se venčali.





Na red su došli poslovi, deca, računi, roditelji na samrti i stres građenja zajedničkog života. Viđala sam ga u najboljim i najgorim izdanjima, kao i on mene. Nekada je bio moja seksualna maštarija, a pretvorio se u čoveka koji čisti dečje izbljuvke, čoveka koji strahuje od otkaza. I, volela sam ga, duboko sam ga volela. Samo ga nisam više želela. Šta se dešava kada je ljubav jaka, a požuda je nestala?

